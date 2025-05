Teurer als Dubai-Schokolade? Hofer verkauft jetzt Angel Hair Chocolate!

Zuckerwatte trifft Pistazien und YouTube-Prominenz erobert die Süßwarenregale: HOFER bringt zwei trendige Schokoladenkreationen in seine österreichischen Filialen.

Ab 9. Mai erweitert HOFER sein Süßwarenangebot um zwei neue Schokoladenspezialitäten, die aktuellen Trends folgen. In allen österreichischen Filialen werden die Patislove Angel Hair Schokolade sowie die Mr. Beast Schokolade erhältlich sein.

Die Patislove-Kreation besticht durch ihr ungewöhnliches Design: Über einer cremigen Pistazienfüllung und rosafarbener Schokoladenumhüllung liegt eine hauchdünne Zuckerwatteschicht, die optisch an feine Haarsträhnen erinnert. Für 180 Gramm dieser Spezialität werden 7,99 Euro veranschlagt.

Bei den Mr. Beast Feastables handelt es sich um eine Produktlinie, die vom gleichnamigen US-amerikanischen YouTube-Star Jimmy Donaldson inspiriert wurde. Die Tafeln sind in vier Geschmacksrichtungen erhältlich: Peanut Butter, Milk Chocolate, Milk Crunch und Almond. Eine 60-Gramm-Tafel kostet 1,99 Euro.

HOFER im Überblick

Der in Sattledt in Oberösterreich ansässige Lebensmitteleinzelhändler HOFER gehört mit seinen rund 540 Filialen und mehr als 12.000 Beschäftigten zu den Marktführern in Österreich. Das Standardsortiment umfasst circa 3.000 Artikel des täglichen Bedarfs, ergänzt durch wöchentlich wechselnde Aktionsangebote. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf Klimaschutzmaßnahmen.

Schokoladen-Boom

Schokoladenprodukte erleben seit Monaten einen anhaltenden Boom im Einzelhandel. Kaum hat ein Trend seinen Höhepunkt erreicht, folgt bereits der nächste.

Nach der vielbeachteten Dubai-Schokolade rücken nun diese neuen Produkte ins Rampenlicht. Die wirtschaftliche Bedeutung solcher Trends ist beachtlich: Der österreichische Süßwarenmarkt erwirtschaftet derzeit einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro jährlich. Laut Handelsverband Österreich beeinflussen besonders TikTok- und YouTube-Kampagnen das Kaufverhalten junger Zielgruppen, was HOFER mit der Listung der Mr. Beast-Produkte gezielt adressiert.

Branchenanalysen zeigen, dass über Social Media promotete Süßwaren überdurchschnittliche Wachstumsraten verzeichnen. Die Mr. Beast-Schokolade ist hierbei keine Ausnahme – sie findet sich mittlerweile in mehreren österreichischen Handelsketten und unterstreicht die steigende Bedeutung digitaler Influencer für den stationären Einzelhandel.