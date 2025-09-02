Toilette verstopft: Fluggäste sollen in Flaschen pinkeln

Der Virgin Australia-Flug VA50 von Denpasar nach Brisbane am 28. August entwickelte sich für die Passagiere zu einer äußerst unangenehmen Erfahrung, als sämtliche Toiletten an Bord ausfielen.

Bereits beim Start auf Bali war eine der sanitären Einrichtungen nicht einsatzfähig. Die Besatzung entschied dennoch, den Flug anzutreten, da die übrigen Toiletten funktionierten und kein technisches Personal am Abflugort verfügbar war. Nach drei Stunden in der Luft versagten jedoch auch die restlichen WCs ihren Dienst, wodurch die Reisenden gezwungen waren, weitere drei Stunden ohne Zugang zu funktionierenden Toiletten auszuharren.

Notdürftige Lösungen

An einem der defekten Waschräume informierte ein handgeschriebener Hinweis die Fluggäste über den Status „inop“ (nicht funktionsfähig). Bei den noch zugänglichen Toiletten ließ sich die Spülung nicht betätigen. Als Notlösung verteilte das Bordpersonal Flaschen, was sich laut dokumentierenden Aufnahmen als wenig praktikable Alternative erwies.

Unhaltbare Zustände

Eine betagte Mitreisende konnte keinen der angebotenen Notbehelfe nutzen und sah sich letztlich gezwungen, ihre Notdurft im Beisein anderer Passagiere zu verrichten. Die Situation verschärfte sich zusätzlich durch überlaufende Waschbecken, die einen unerfreulichen Geruch im Flugzeug verbreiteten.

Die Fluggesellschaft Virgin Australia hat inzwischen auf den Vorfall reagiert und sich bei den betroffenen Passagieren für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt. Das Unternehmen betonte, dass die Crew die Situation professionell gemanagt habe und alle betroffenen Kunden direkt kontaktiert werden, um die Kompensation abzuwickeln.

Als Entschädigung erhalten die Reisenden eine vollständige Gutschrift des Flugpreises.

Kein Einzelfall

Ähnliche Vorfälle ereigneten sich bereits in der Vergangenheit: 2024 mussten Passagiere eines australischen Inlandsflugs nach einem Wassermangel an Bord ebenfalls in Waschbecken und Flaschen urinieren. Die Transport Workers Union kritisierte solche Zustände als „untragbar“ und forderte strengere Sicherheitsstandards im Luftverkehr.