Kind nach Haustürklingeln erschossen!

Ein elfjähriger Junge in Texas verlor sein Leben, nachdem er an mehreren Haustüren geklingelt und sich anschließend entfernt hatte. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in Houston, wo der Junge nach dem Klingelstreich von Schüssen getroffen wurde. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung verstarb er am darauffolgenden Sonntag im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Die Houston Police Department hat eine verdächtige Person festgenommen, diese jedoch nach der Befragung wieder freigelassen. Wer die tödlichen Schüsse abgab und unter welchen Umständen dies geschah, bleibt vorerst ungeklärt und ist Gegenstand laufender polizeilicher Untersuchungen.

Tödliche Klingelstreiche

Der tragische Vorfall in Texas steht nicht allein. In den USA endeten bereits mehrere solcher als „Ding-Dong-Ditch“ (Klingeln und Wegrennen) bekannten Klingelstreiche tödlich. Was als harmloser Scherz beginnt, wie er auch auf Plattformen wie TikTok verbreitet wird, führt immer wieder zu unverhältnismäßigen Gewaltreaktionen.

Die Behörden warnen regelmäßig vor solchen Streichen, nachdem sich ähnliche Vorfälle häufen. Erst im Mai 2025 wurde in Virginia ein 18-Jähriger erschossen, als er für ein TikTok-Video einen Klingelstreich filmen wollte.

Frühere Fälle

Besonders erschütternd war ein Fall aus dem Jahr 2020 in Kalifornien: Nachdem ein Jugendlicher bei Anurag Chandra geklingelt hatte und zu seinen fünf Freunden in einen Toyota gesprungen war, verfolgte Chandra die Gruppe mit seinem Fahrzeug und drängte sie von der Straße ab. Drei der sechs Teenager starben, die übrigen wurden verletzt. Chandra erhielt 2023 wegen dreifachen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe.

In einem weiteren Fall wurde im Mai dieses Jahres in Virginia ein Mann des Totschlags beschuldigt, nachdem er einen 18-Jährigen erschossen hatte, der für ein TikTok-Video einen Klingelstreich filmen wollte.