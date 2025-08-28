„Frauen essen nicht“ – Sexistischer Kellner sorgt für Aufregung (VIDEO)

Ein Abendessen in Spanien eskalierte, als der Kellner die Bestellung einer Frauengruppe verweigerte – mit der Begründung, sie hätten „zu viel“ gewählt. Der Vorfall ging viral.

Ein Abendessen mit Freundinnen in Spanien entwickelte sich für die Londonerin Liv zu einem regelrechten Ärgernis. Der Kellner weigerte sich, ihre Bestellung anzunehmen, weil er die gewünschten Speisen als „zu viel für eine Gruppe Frauen“ bezeichnete. Liv dokumentierte den Vorfall mit ihrem Smartphone und teilte ihn auf TikTok, wo das Video rasch viral ging.

In der Videobeschreibung schilderte Liv die absurde Situation: „Wir haben lediglich Vorspeisen bestellt und wollten uns ein Hauptgericht teilen.“ Der Kellner habe sich schlichtweg geweigert, die Bestellung aufzunehmen und den Frauen ein unangenehmes Gefühl vermittelt. Mit beißender Ironie kommentierte sie: „Herrlich, wenn Männer meinen, Frauen würden nicht essen.“

Die Aufnahme zeigt, wie Liv verblüfft nachfragt: „Das soll zu viel sein? Das wusste ich nicht.“ Der Kellner entgegnete barsch: „Ich lösche alles und Sie beginnen von vorne.“ Als eine der Freundinnen wissen wollte, was genau er storniert habe, antwortete er nur: „Ich weiß, dass ihr hungrig seid, aber…“ Liv versuchte zu erklären: „Deshalb wollten wir ja ein Gericht für zwei Personen – um weniger zu bestellen.“

Das Verhalten des Restaurantpersonals steht im krassen Widerspruch zu den üblichen Standards der spanischen Gastronomie. Branchenvertreter bestätigen, dass es vollkommen unüblich ist, dass Kellner die Bestellung von Gästen kommentieren oder verweigern – insbesondere nicht aufgrund des Geschlechts. In Spanien ist es völlig normal, dass Gäste nach Belieben Tapas und Hauptgerichte bestellen, ohne dass Menge oder Zusammenstellung kommentiert wird.

Managers Rechtfertigung

In einem Folgevideo ist zu sehen, wie die Freundinnen um einen anderen Kellner bitten. Stattdessen erschien der Restaurantleiter, der das Verhalten seines Mitarbeiters verteidigte: „Das war sicher als Scherz gemeint.“ Mit einem prüfenden Blick auf den Tisch fügte er hinzu: „Ihr habt ja nicht einmal alles aufgegessen.“ Zwar beteuerte er sein Bedauern über das Unbehagen der Gäste, rechtfertigte das Benehmen jedoch als Teil der „spanischen Kultur“.

Diese Rechtfertigung entspricht keineswegs der Realität: Tourismusverbände und Gastronomie-Experten stufen solche Vorfälle als klar diskriminierend ein. Eine Serviceverweigerung wegen vermeintlich „zu viel Essen“ oder geschlechtsspezifischer Vorurteile gilt als grober Verstoß gegen die spanische Gastfreundschaft und die landestypischen Restaurantgepflogenheiten.

Empörte Reaktionen

Die TikTok-Community reagierte empört auf das Verhalten des Restaurantpersonals. „Unfassbar, wie der Manager solches Benehmen zu rechtfertigen versucht. Niemand sollte die Essensbestellungen anderer kommentieren“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer fragte: „Warum seid ihr überhaupt geblieben, als der Manager meinte, das sei ein Scherz gewesen?“

Viele Kommentatoren bemängelten zudem, dass sich niemand aufrichtig entschuldigt habe. Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass Gäste bei solchen Diskriminierungsfällen das Recht haben, sich direkt an die Restaurantleitung oder lokale Tourismusstellen zu wenden, um eine formelle Beschwerde einzureichen.