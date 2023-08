Tomate: Das Superfood, das Herzen und Haut schützt!

Entdecken Sie die gesundheitlichen Wunderwirkungen der Tomate, von antioxidativen Eigenschaften bis zu gesundheitlichen Vorteilen für das Herz, die Haut und die Augen und erfahren Sie, wie dieses Superfood die kulinarische Welt bereichert.

Tomaten, das absolute Lieblingsgemüse der Österreicher:innen, werden nicht ohne Grund gefeiert. Fast 35 Kilogramm vernascht jeder von uns durchschnittlich pro Jahr. Besonders am Tag der Tomate am 8. August sind sie im Rampenlicht. Doch was macht die Tomate eigentlich zu einem Superfood?

Ein Nährstoff-Powerhouse: Was ist drin in der Tomate?

Das Geheimnis der Tomate liegt in ihrer Fülle an Nährstoffen. Vitamin C verstärkt die Abwehrkräfte und verhilft zu strahlender Haut. Darüber hinaus sind Tomaten auch eine hervorragende Quelle für Vitamin A, das sich positiv auf die Sehkraft und Hautgesundheit auswirkt.

Lycopin: Das leuchtende Antioxidans

Ebenso bemerkenswert ist der hohe Gehalt an Antioxidantien, insbesondere Lycopin. Dieses Pigment, das für die leuchtend rote Farbe der Tomate verantwortlich ist, ist bekannt für seine antioxidative Wirkung. In zahlreichen Studien wurde nachgewiesen, dass Lycopin das Risiko von Herzkrankheiten mindern und vor UV-bedingten Hautschäden schützen kann.

Weitere gesundheitliche Vorteile der Tomate

Die in der Tomate enthaltenen Antioxidantien haben zudem entzündungshemmende Wirkung und helfen, den Cholesterinspiegel des Körpers zu regulieren. Infolgedessen werden Herzgesundheit und Blutdruck positiv beeinflusst. Kalium, ein wichtiger Mineralstoff in Tomaten, unterstützt diese Effekte. Durch ihre entzündungshemmenden Eigenschaften kann die Tomate außerdem die Symptome von Arthritis lindern.

Tomate in der Kulinarik: Ein Muss in jeder Küche

Aber nicht nur in der Gesundheitsvorsorge spielt die Tomate eine Rolle – sie ist auch aus der Küche nicht wegzudenken. Von köstlichen Tomatensaucen, die jede Pasta in ein Geschmackserlebnis verwandeln, bis hin zu frischen Salaten, in denen die saftige Tomate ihre Aromen entfaltet – die Kulinarik ist ohne Tomate undenkbar. Mit ihrer Fähigkeit, jedes Gericht aufzuwerten, verleihen Tomaten jeder Mahlzeit einen Hauch von Sonne und Frische. Kein Wunder, dass die Tomate bei uns so beliebt ist.