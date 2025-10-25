Top-Chance für Jugendliche: Job Speed Dating mit 50-prozentiger Erfolgsquote

Berufschancen im Schnelldurchlauf: Beim Job Speed Dating in Wien treffen Jugendliche auf potenzielle Arbeitgeber – mit beeindruckender Erfolgsquote gegen steigende Arbeitslosigkeit.

Am 11. November findet in Wien-Alsergrund ein Job Speed Dating unter dem Motto „Runder Tisch – offene Chancen“ statt. Die Veranstaltung zielt darauf ab, junge Menschen mit Unternehmen zu vernetzen, die auf Arbeitssuche sind. Interessierte können sich bis zum 2. November anmelden. Das Event richtet sich besonders an Jugendliche, die Schwierigkeiten beim Berufseinstieg haben, und soll der wachsenden Jugendarbeitslosigkeit in Wien entgegenwirken. Bei den unter 25-Jährigen ist die Arbeitslosenquote zuletzt um knapp fünf Prozent gestiegen. Die Erfolgsquote des Formats ist beachtlich: Mehr als die Hälfte der bisherigen Teilnehmer erhielt im Anschluss eine Lehrstelle.

Teilnehmende Unternehmen

Die Veranstaltung wird am 11.11.2025 von 9.00 bis 15.00 Uhr im Otto-Mauer-Zentrum in der Währinger Straße 2-4 in Wien-Alsergrund durchgeführt. Arbeitssuchende Jugendliche haben die Gelegenheit, sich bei renommierten Unternehmen vorzustellen, darunter REWE, Wiener Stadtwerke, Sodexo (Catering-Unternehmen), Magdas Hotel und Magenta Telekom. Das Besondere am Format: In entspannter Atmosphäre können sich die jungen Bewerber an einem runden Tisch mit Personalverantwortlichen austauschen und erste Kontakte knüpfen.

Mentoring-Projekt

Derzeit engagieren sich 70 Mentorinnen und Mentoren aus verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Politik und Kirche, um junge Menschen bei ihrer Arbeits- oder Lehrstellensuche zu unterstützen. Verantwortlich für die Organisation des Speed Datings zeichnet sich „Hands on Mentoring“, ein gemeinnütziges Projekt der Katholischen Aktion der Erzdiözese Wien, das mit Wuk (Werkstätten- und Kulturhaus), Jugend am Werk und Interface Wien kooperiert. Das Format existiert seit 2019. Eva Rosewich, die Leiterin von „Hands on Mentoring“, unterstreicht: „In allen jungen Menschen steckt eine wertvolle Persönlichkeit. (…) Jeder und jede soll sich und die eigenen Talente entfalten können. Das ist unsere tiefste Überzeugung bei Hands on-Mentoring!“.