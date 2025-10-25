Tourist stürzt von Pantheon-Mauer in den Tod

Ein japanischer Tourist kam am Freitagabend in Rom durch einen Sturz von der Umfassungsmauer des Pantheons ums Leben. Der Senior im Alter von etwa 70 Jahren stürzte etwa sieben Meter tief in einen Graben. Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten zunächst das Eingangstor außerhalb des antiken Bauwerks aufbrechen, um zum Unfallopfer vordringen zu können. Die genauen Umstände, die zu dem tragischen Vorfall führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Historisches Bauwerk

Das Pantheon gehört zu den bedeutendsten architektonischen Zeugnissen des antiken Roms und zieht jährlich zahlreiche Besucher an. Das im römischen Stadtzentrum unweit der Piazza Navona gelegene Gebäude wurde unter der Herrschaft von Kaiser Hadrian fertiggestellt.

Ein bemerkenswertes Merkmal des Bauwerks ist seine imposante Kuppel, die mit ihrem Innendurchmesser rund 1700 Jahre lang als die größte der Welt galt.

Im 6. Jahrhundert erfolgte die Umwidmung des Pantheons zur Kirche.

In seinem Inneren fanden mehrere prominente Persönlichkeiten ihre letzte Ruhestätte, darunter der Renaissance-Künstler Raffael sowie verschiedene italienische Monarchen.