TOT: Mädchen stirbt durch Golfball des Vaters!

Am Dienstagnachmittag kam es bei einem Golf-Ausflug zu einem tragischen Unfall der eine Sechsjährige das Leben kostete.

Im US-Bundesstaat Utah war ein Mädchen mit ihrem Vater Golf spielen. Das Kind saß etwa 20 Meter in einem Golfwagen entfernt, während der Mann den Ball schoss. Dieser traf die Kleine direkt am Hinterkopf und verletzte sie schwer.

Die Verletzte wurde in das örtliche Krankenhaus gebracht und im Anschluss per Hubschrauber in eine Kinderklinik befördert. Trotz aller Bemühungen verstarb das Kind etwas später.

Das Mädchen soll ihren Vater oft zum Golfen begleitet haben, so ihr Onkel gegenüber der Zeitung „Deseret News“: „Sie liebte es und hat immer viel Spaß dabei gehabt.“