Tinder für Ex-Yu-Diaspora kommt auf den Markt

SERIOUS DATING

Auf „Tinder“ und „Badoo“ ist es ziemlich schwierig, eine feste Beziehung zu finden. Für die Diaspora aus Ex-Jugoslawien kommt jetzt eine große Hilfe, um den oder die Richtige/n zu finden.



In Indien gibt es, als Beispiel, mehr als 1.500 Dating-Plattformen, die sehr erfolgreich dabei helfen, eine neue Liebe zu finden. In den USA gab es laut letzten Umfragen mehr als 35 Prozent der Ehepartner, die sich durch Apps kennengelernt haben.

Das sogenannte „Serious dating“ kommt jetzt auch auf den Ex-Jugoslawien-Markt. Wie „B92“ berichtet, kann man jetzt auf der Seite „Simfonija.net“ Mr. oder Mrs. Right finden. Die Diaspora kann somit von nun an leichter die große Liebe finden – und zwar am „Heimmarkt“.

„Simfonija“ ist eine Dating-Plattform für seriöse Beziehungen, wie es beispielsweise auch auf die Seiten „match.com“, „Elite Singles“ oder „Jdate“ zutrifft. Damit man sein Profil verifizieren kann, muss man die Plattform mit seinem Facebook- oder LinkedIn-Profil verknüpfen.

Für jene, die schüchtern sind, gibt es die Möglichkeit, sein Bild zu verwischen, damit es nicht jeder sehen kann.

