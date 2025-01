Toter Säugling in Babyklappe entdeckt (VIDEO)

In Bari, einer Stadt im Süden Italiens, ereignete sich ein ergreifender Vorfall, der viele Fragen aufwirft. Ein neugeborener Junge wurde tot in einer Babyklappe gefunden. Die genauen Umstände sind noch ungeklärt.

Schockierender Fund

Der schätzungsweise einen Monat alte Junge, der etwa 4200 Gramm wog, wurde am 2. Januar in der Babyklappe an der Kirche San Giovanni Battista entdeckt. Diese Babyklappe, die eigentlich beheizt ist, war geöffnet, als die Leiche gefunden wurde. Der Bestatter, der das Baby entdeckte, wollte einem Angestellten die Funktionsweise der Klappe demonstrieren, als er den schockierenden Fund machte.

Der Kleine „ist erst einen Monat alt und als ich die Tür öffnete, fiel mir auf, dass er von einer Kapuze bedeckt war und sich nicht bewegte: Ich verstand sofort, was passiert war“, sagte der erfahrene Bestatter. „Ich habe ihn hochgehoben und ihn regungslos in diesem Strampler mit Militärmuster gesehen, das hat mich so traurig gemacht.“ Er vermutet, dass das Baby wohl 24 bis 48 Stunden in dem beheizten Bettchen lag.

Kein Alarm ausgelöst

Das System, das normalerweise einen Alarm auslösen würde, war nicht aktiv. „Mein mit der Wiege verbundenes Mobiltelefon klingelte nicht“, sagte Priester Don Antonio Ruccia gegenüber der Nachrichtenagentur ANSA. Er äußerte den Verdacht, dass das Baby bereits tot war, bevor es in die Klappe gelegt wurde: „Jemand hat mit dem Leben eines Kindes ‚gespielt‘. Meiner Meinung nach war es bereits tot: Wäre es noch am Leben, hätte man die Tür nicht offen gelassen, sie wäre wieder geschlossen worden und die Benachrichtigung wäre sofort ausgelöst worden.“

Angesichts dieser Umstände beschuldigt er den oder die Verantwortlichen des Kindsmords und äußert seine Bestürzung über das Geschehen. Er vermutet, dass sich jemand die Beerdigungskosten sparen wollte.

Die Babyklappe wird aktuell von technischen Experten untersucht, um mögliche Defekte auszuschließen. Zudem steht die Autopsie des Säuglings noch aus, um die genaue Todesursache festzustellen.