Touristenabzocke in Kroatien: 20 Euro für ein Kilo Feigen

In Kroatien sind die Preise für eines der beliebtesten Sommerfrüchte, die Feige, sprunghaft gestiegen, was sowohl Einheimische als auch Touristen überrascht hat. Dabei handelt es sich um einen bemerkenswerten Anstieg auf bis zu 20 Euro pro Kilogramm auf einigen Märkten und Obstständen, darunter auch in der bei Urlaubern aus Slowenien und anderen Ländern beliebten Küstenstadt Rovinj.

Exorbitante Preise überraschen Urlauber

Ein Team von RTL berichtete über die außergewöhnlich hohen Preise, die auf einigen kroatischen Märkten für Feigen aufgerufen werden. Die Reaktionen sind gemischt: Einige Touristen zeigen ihr Erstaunen und deuten an, dass die Preise möglicherweise in der Urlaubszeit für sie inakzeptabel hoch sind. Sie vermuten, dass diese Preise speziell für Touristen angesetzt sein könnten, die während ihres Urlaubs weniger auf Preise achten und daher bereit sind, mehr zu bezahlen.

Einblick in den Markt: Lokale noch nicht reif

Ein wesentlicher Punkt, den sowohl Verkäufer als auch Einheimische hervorheben, ist die Tatsache, dass die Feigen, die derzeit zu hohen Preisen verkauft werden, kaum aus einheimischer Ernte stammen können. Denn in Kroatien sind diese Sommerfrüchte zu dieser Zeit des Jahres noch nicht reif. Dies wirft die Frage auf, woher die Feigen stammen und ob der hohe Preis gerechtfertigt ist, insbesondere wenn es sich um Importware handelt. Ein Markthändler erklärte, dass die Preisfestsetzung letztlich vom Verkäufer abhängt, was darauf hinweist, dass die Kosten nicht unbedingt die Lokalität oder die Frische der Produkte widerspiegeln.