Tragischer Bootsunfall: Frau verliert Bein durch Bootspropeller!

Am gestrigen Tage kam es zu einem schweren Unfall nahe der Insel Arta Mala im Adriatischen Meer, bei dem eine Frau ernsthaft verletzt wurde. Berichten kroatischer Medien zufolge verlor die Frau dabei möglicherweise ihr Bein, nachdem es von einem Bootspropeller erfasst wurde.

Die Polizeibehörde von Sibenik-Knin wurde gegen 17 Uhr über den Vorfall informiert, woraufhin die Verletzte umgehend in das Allgemeine Krankenhaus Zadar eingeliefert wurde.

Schwere Verletzungen führen zu Notoperation

Bei ihrer Ankunft im Krankenhaus hatte die Frau schwere Verletzungen am Bein. Nediljko Jovic, stellvertretender Direktor des Krankenhauses in Zadar, informierte Dnevnik.hr über den Zustand der Patientin. „Sie wurde operiert und die Operation war erfolgreich. Ihr Zustand ist nun stabil, und sie befindet sich in der Schockkammer,“ berichtete Jovic. Er fügte hinzu: „Sie hat viel Blut verloren, und es grenzt an ein Wunder, dass sie den Vorfall überlebt hat. Vom Unfallort bis ins Krankenhaus verging etwa eine Stunde.“

Unachtsamkeit mit schweren Folgen

Der Unfall ereignete sich unter dramatischen Umständen. Nach Berichten von 24sata.hr hatte die Frau während einer Feier ins Meer gesprungen. Ein Mann setzte daraufhin das Boot in Bewegung, mutmaßlich um einen Scherz zu machen, indem er vorgab, sie zurückzulassen. In diesem Augenblick überquerte das Boot die Stelle, an der sich die Frau befand, und der Propeller erfasste und schnitt ihr Bein oberhalb des Knies ab.

Soforthilfe durch Anwesende

Die anderen Gäste der Feierlichkeit zögerten nicht, der Verletzten zu Hilfe zu kommen. Sie sprangen ins Wasser, um sie an Land zu bringen und Erste Hilfe zu leisten.