Mehrere Opfer: Putzfrau stahl Bargeld, Goldmünzen und Schmuck

Eine 51-jährige Frau aus dem Kosovo steht im Fokus der Ermittlungen, nachdem sie, im Rahmen ihrer Tätigkeit als Putzkraft, in mehreren Haushalten Geld und Wertgegenstände entwendet hatte.

Die Taten ereigneten sich seit Mai 2024 rund um den Bezirk Graz-Umgebung. Dieses kriminelle Verhalten hat nun ein abruptes Ende gefunden, als sie Anfang Juli bei einem Diebstahlsversuch ertappt und festgenommen wurde. Der entstandene Schaden wird auf Zehntausende Euros geschätzt.

Auf frischer Tat ertappt

Die Verdächtige, die in den Haushalten, für die sie tätig war, Vertrauen genoss, nutzte ihre Position, um sich unbemerkt Bereicherungen zu verschaffen. Ihr Diebesgut bestand vornehmlich aus Bargeld, Schmuckstücken und Goldmünzen. Ihr kriminelles Treiben erreichte seinen Höhepunkt, als sie am 8. Juli in der Gemeinde Fernitz-Mellach beim Aufbrechen einer Handkasse auf frischer Tat ertappt wurde. Dieser Vorfall führte schließlich zu ihrer Festnahme.

Vorgehensweise und Schadensumfang

Nach gründlichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Diebin die entwendeten Gegenstände bei verschiedenen Goldankaufsstellen in Graz angeboten haben dürfte. Die Aufzeichnungen der Verkäufe, die bis in den November 2023 zurückreichen, dienten den Ermittlern als wichtige Beweismittel. Dabei gelang es auch, Schmuckstücke sicherzustellen, die bisher keinem Diebstahlopfer eindeutig zugeordnet werden konnten.

Aktueller Stand

Derzeit befindet sich die mutmaßliche Kriminelle in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Die Polizei arbeitet weiterhin daran, das gesamte Ausmaß des Schadens zu erfassen und alle gestohlenen Gegenstände ihren rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben.