Tragödie: Vierjährige Zwillinge in Spielzeugkiste erstickt

Ein tragischer Vorfall erschüttert Jacksonville, Florida. Die vierjährigen Zwillinge Aurora und Kellan wurden tot in einer Spielzeugkiste in ihrem Familienhaus gefunden. Ihre Mutter, Sadie Myers, berichtete auf Facebook, dass die Kinder in der Nacht des 25. Augusts aufgewacht waren, um zu spielen, und danach in der Kiste eingeschlafen waren.

„Irgendwann während des Schlafes hat sich einer von ihnen sicherlich bewegt oder gegen die Kiste geschlagen und das hat das Schließen des Deckels dieser alten Zedernholzkiste verursacht“, schrieb Myers. Sie sind langsam innerhalb weniger Stunden erstickt und gestorben“, fügte sie hinzu.

Appell an alle Eltern

Am nächsten Morgen stellten Myers, ihr Ehemann und ihre beiden ältesten Kinder fest, dass die Zwillinge nicht in ihren Betten waren. Sie wurden von ihrem älteren Bruder in der Kiste gefunden. „Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, aber ich habe auch schnell erkannt, dass es bereits zu spät war“, schrieb Myers auf Facebook.

Die untröstliche Mutter appellierte an andere Eltern, ähnliche Kisten zu zerstören, um solche Tragödien zu verhindern. „Ich hoffe, dass dieses Wissen auf irgendeine Weise hilft und ich hoffe, dass Sie solche Kisten sofort zerstören, wenn Sie eine zu Hause haben“, schrieb sie. „Ich habe immer darauf geachtet, dass die Kinder nicht darin eingeschlossen werden, aber leider ist die Kiste luftdicht, auch wenn sie nicht verschlossen ist“, fügte sie hinzu.

Ein Leutnant aus dem Sheriff-Büro in Jacksonville bestätigte, dass die Kinder bewusstlos waren, als die Polizei und der Rettungsdienst am Ort der Tragödie eintrafen und trotz Wiederbelebungsversuchen für tot erklärt wurden.

„Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, ob es sich um einen Unfall handelt oder ob ein Verbrechen vorliegt“, sagte der Leutnant gegenüber NBC. Die Untersuchungen laufen noch.