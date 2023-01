Junge wurde von seinem älteren Bruder mit einem Luftgewehr erschossen

Ein 10-jähriger Junge, der von seinem älteren Bruder im Ort Bar, Montenegro, aus einem Luftgewehr verwundet wurde, wurde schwer und lebensgefährlich verletzt. Das Kind wurde im Dorf Velika Gorana im Hof ​​des Hauses der Familie erschossen, berichtet das Balkan-Medium Novosti.

Unter noch ungeklärten Umständen verletzte der Minderjährige seinen jüngeren Bruder bei einem Schuss aus einem Luftgewehr an der Brust. Das Lungengewebe des Jungen wurde von einer Kugel durchbohrt. Das verletzte Kind wurde vom Allgemeinen Krankenhaus in Bar in das Klinikzentrum von Montenegro gebracht, wo es stationär behandelt wird.

„Das Luftgewehr wurde beschlagnahmt und wird einer sachverständigen Untersuchung unterzogen“, sagte der Leiter der Staatsanwaltschaft in Bar, Rechtsanwalt Radovan Djurisic.

Bisher ist nicht bekannt, um wessen Waffe es sich handelt und ob der Besitzer eine Genehmigung hatte.