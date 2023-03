Tot: Vierjähriger Bub erschießt sich versehentlich

Die Familie Bragg trauert um den tragischen Verlust ihres vierjährigen Sohnes, der sich versehentlich selbst erschossen hat. Eboni Davis, die gebrochene Mutter des Jungen, erinnert sich an die letzten Worte, die sie zu ihm sagte, als sie ihn am Tag zuvor bei seinem Vater zurückließ.

Die Familie trauert um den Verlust des Jungen, der sich versehentlich selbst erschossen hat. Der vierjährige Michael Bragg Jr. war bewusstlos in einem Auto mit einer Schusswunde zwischen den Augen in Kissimmee in Florida, wie es in den Gerichtsakten heißt. Michael wurde kurz nachdem er gefunden wurde, für tot erklärt. Ein Polizist des Kissimmee Police Department, der nicht im Dienst war, sah ein silbernes Chevrolet Camaro vor dem Krankenhaus am Donnerstag kurz vor 10 Uhr morgens vorfahren. Michael, oder „Junior“ für seine Freunde und Familie, war im Auto mit seinem Vater und einem nicht identifizierten Zeugen unterwegs.

Gemäß dem Zeugenbericht wachte der Zeuge aufgrund eines Schusses auf und fand den verletzten vierjährigen Jungen in der Nähe eines Rollstuhls. Bei der Gedenkfeier, die mit Kerzen und einem Ballon für VFTV abgehalten wurde, trauerte Eboni Davis, die gebrochene Mutter des Jungen, und erzählte, dass es für sie zur Routine gehörte, jeden Morgen aufzuwachen und ihrem Sohn zu sagen: „Mama, ich liebe dich so sehr“. Lokale Medien berichteten, dass Davis die Unterstützung ihrer Familie und Freunde brauchte, um ihre Trauer zu bewältigen, die sie bei der Gedenkfeier erlebte, an der Dutzende von Menschen teilnahmen. Sie fügte hinzu, dass sie es vorgezogen hätte, von ihrem Sohn beerdigt zu werden, anstatt ihn zu beerdigen, da er nur vier Jahre alt war und nicht einmal die Chance hatte, sein Leben zu leben.

Tragischer Unfall: Vierjähriger erschießt sich selbst

Davis sagte, sie habe ihren Sohn am Tag zuvor bei seinem Vater gelassen und erwartet, dass sie ihn am nächsten Tag abholen würde. Sie hatte keine Ahnung, dass etwas nicht in Ordnung war, bis ein Detective sie anrief und sie bat, zur örtlichen Polizeistation zu kommen. Sie fügte hinzu, dass sie nicht wusste, dass es im Haus Waffen gab, während ihre Schwester Cornesia Pinkins sagte, dass Juniors Vater unverantwortlich war. Die Polizisten sagten, dass sein Vater, Michael Bragg Sr. (32), seine Geschichte mehrmals geändert hat, als die Polizei ihn befragte, aber schließlich zugab, dass er eine Pistole zu Schutzzwecken besaß.

Gemäß einer eidesstattlichen Erklärung gaben die Polizisten an, dass sie im Wohnzimmer eine erhebliche Menge an Blut vorgefunden hatten. Eine GoFundMe-Kampagne, die für die Mutter des Jungen ins Leben gerufen wurde, hat bisher 695 Dollar gesammelt und strebt ein Ziel von 10.000 Dollar an.

Weitere tragische Unfälle

Innerhalb eines Monats ist es bedauerlicherweise der zweite tödlichen Unfall, bei dem ein kleines Kind ums Leben gekommen ist. Ein dreijähriger Junge, der der Sohn eines Polizisten aus Florida war, fand eine Pistole in der Nachttischschublade seines Vaters und erschoss sich versehentlich.

Die Ermittlungen sind noch im Gange. Es wurden bisher keine Anklagen erhoben.