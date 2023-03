Der Rapper Devito verlobte seine Partnerin mit einer Uhr anstelle eines Rings

Devito zählt zweifellos zu den begehrtesten Musikern der jüngeren Zeit. Seine Persönlichkeit hat sich zu einem modischen Attribut entwickelt, das er mit exklusiver Markenkleidung und kostspieligen Zeitmessern betont. Es sei an seine Ehrung beim diesjährigen MAC-Festival erinnert.

David Ljubenovic alias Devito ist zweifelsohne einer der gefragtesten Musiker auf der Bühne, der in den letzten Jahren mit Hits wie „Marina“ und „Mame mi“ sowie Duett-Produktionen mit Relja Popovic und Teodora Dzehverovic die Jugend begeistert hat. Obwohl kürzlich ein Foto des Sängers ohne Maske aus seiner Jugend in den Medien aufgetaucht ist, behält er seine Identität weiterhin geheim und betont sie sogar als modisches Detail.

Devito gilt als leidenschaftlicher Anhänger von exklusiver Markenkleidung und insbesondere von teuren Uhren. Mit einer solchen hat er sogar seine Auserwählte verlobt.

„Statt eines Verlobungsringes zwei gleiche in unterschiedlichem Gold. Einer war für Frauen, einer für Männer. Ich habe meine Verlobte mit einer Uhr und nicht mit einem Ring verlobt. Es war spezifisch, ich sehe das auf eine andere Weise. Im Grunde genommen war das mein Wunsch, so etwas zu tun. Ich habe keine besondere Überraschung gemacht, es gab keine Ballons. Wir waren allein und es hat einen sentimentalen Wert“, sagte der Rapper in der Show „Sat na ruci“.

Devito wurde beim diesjährigen MAC-Festival als „Best Male Artist“ ausgezeichnet.