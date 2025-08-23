Trans-Geliebte droht mit Enthüllung: Fußballstar soll Luxus-Wohnung zahlen

Eine heimliche Affäre wird zum Albtraum: Ein prominenter Fußballer steht unter Druck, nachdem seine Transgender-Geliebte eine Luxuswohnung fordert – oder alles auffliegt.

Ein bekannter Fußballer sieht sich derzeit mit massiven Erpressungsversuchen konfrontiert. Eine Transgender-Person, mit der er über mehrere Monate eine heimliche Affäre unterhielt, fordert nun den Kauf einer Wohnung im begehrten Belgrader Stadtteil Vracar (exklusives Belgrader Viertel). Sollte er dieser Forderung nicht nachkommen, droht sie damit, belastendes Material an seine Ehefrau weiterzuleiten.

Die Situation spitzte sich zu, als der Sportler beschloss, die Beziehung zu beenden. Das Paar hatte sich ursprünglich über soziale Netzwerke kennengelernt und pflegte seit mehr als einem halben Jahr eine diskrete Liaison. Wie aus dem Umfeld des Fußballers zu erfahren ist, traf man sich ausschließlich auf Reisen im Ausland, während gemeinsame Aufenthalte in Belgrad offenbar tabu waren.

Diskrete Affäre

Der Informant enthüllt weitere Details: „Er wurde der Beziehung überdrüssig, besonders nachdem sie in sozialen Medien immer wieder Orte veröffentlichte, an denen sie zusammen waren. Er befürchtete, seine Frau könnte misstrauisch werden.“ Erschwerend kam hinzu, dass die Geliebte, die erst im vergangenen Jahr ihre Geschlechtsanpassung vollzog, in ihrem Freundeskreis mit der prominenten Eroberung prahlte. „Bald sprach die halbe Stadt darüber“, so die Quelle weiter.

Ultimative Drohung

Dem Fußballer wurde offenbar eine Frist von einem Monat gesetzt, um die geforderte Immobilie zu beschaffen. In einer direkten Nachricht legte die Erpresserin nicht nur ihre Forderungen dar, sondern präsentierte auch gleich das belastende Material, das sie in Händen hält. Die Drohung ist unmissverständlich: Sollte er nicht einlenken, würden die kompromittierenden Aufnahmen sowohl seiner Ehefrau als auch der Öffentlichkeit über soziale Medien zugänglich gemacht – mit potenziell verheerenden Folgen für seinen Ruf.

Obwohl der Sportler in der Vergangenheit bereits für diverse Eskapaden bekannt war, hatte er sich zuletzt zurückgezogen und lebte fernab der Schlagzeilen. „Ein weiterer Skandal könnte allerdings zu viel sein“, mutmaßt der Insider und fügt hinzu: „Das ist die ganze Wahrheit.

Wir werden sehen, wie die Sache ausgeht.“