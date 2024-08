Transfer vom Tisch: Dejan Ljubicic wechselt doch nicht

Dejan Ljubicic wird voraussichtlich in Köln bleiben müssen. Nachdem der Ex-Rapid-Spieler einen Wechsel zu Leeds United angestrebt hatte, berichtete die „Bild“ nun, dass der Transfer gescheitert sei, da der englische Zweitligist die geforderte Ablösesumme nicht zahlen wollte.

Laut dem Bericht sollen die Kölner acht Millionen Euro gefordert haben, um den Wiener nach England ziehen zu lassen, während Leeds‘ finanzielle Obergrenze angeblich bei vier Millionen Euro lag.

Eine Woche vor Ende des Sommer-Transferfensters steht der 26-Jährige wieder ohne konkretes Angebot da. Sollte sich in letzter Minute kein Verein für den Mittelfeldspieler interessieren, wird Ljubicic voraussichtlich in der kommenden Saison unter Trainer Gerhard Struber um den Wiederaufstieg kämpfen. Köln war in der vergangenen Saison aus der deutschen Bundesliga abgestiegen.