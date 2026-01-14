Trennungswelle im Jänner: Warum Paare nach Weihnachten Schluss machen

Der Jänner gilt seit Jahren als Hochsaison für Trennungen. Während viele Menschen das neue Jahr mit frischen Vorsätzen beginnen, entscheiden sich zahlreiche Paare dafür, ihre Beziehung zu beenden. Was auf den ersten Blick wie ein seltsamer Trend wirkt, hat tatsächlich handfeste Gründe.

Mit dem Jahreswechsel setzt bei vielen Menschen eine Phase der Selbstreflexion ein. Der klassische Gedanke „neues Jahr, neues Ich“ führt dazu, dass sie kritisch hinterfragen, was in ihrem Leben nicht mehr stimmig ist – und dazu kann auch eine unglückliche Partnerschaft zählen.

Für Paare, die bereits länger mit Beziehungsproblemen kämpfen, markiert der Jänner oft den Moment der Erkenntnis, dass ein gemeinsamer Weg nicht mehr möglich ist. Die Entscheidung zur Trennung reift dabei meist über Monate hinweg. Während der Weihnachtszeit halten viele noch „der Kinder wegen“ oder wegen familiärer Verpflichtungen zusammen und schieben den endgültigen Schritt bis nach den Feiertagen auf.

⇢ Welches Sternzeichen heute die Maske fallen lassen muss



Nach dem Feiertagstrubel

Sobald der Trubel rund um Weihnachten und Silvester abgeklungen ist, verspüren viele die nötige Kraft, den formellen Trennungsprozess einzuleiten. Neben den emotionalen Aspekten spielen auch praktische Überlegungen eine Rolle: Der Jahresbeginn bietet einen klaren Überblick über die finanzielle Situation, das Steuerjahr ist abgeschlossen, Jahresboni wurden ausbezahlt und neue Versicherungszyklen beginnen. All diese Faktoren erleichtern die organisatorische Planung einer Trennung erheblich.

Festtagsbelastungen

Hinzu kommt, dass die Belastungen der Festtage – von sozialen Verpflichtungen über finanzielle Ausgaben bis hin zu intensivem Familienleben – bestehende Beziehungsprobleme häufig verschärfen. Wenn diese Stressfaktoren auf den Wunsch nach Veränderung und persönlicher Erfüllung treffen, entsteht bei vielen das Gefühl, dass der Zeitpunkt für einen Neuanfang gekommen ist.

Der Jänner löst keine Trennungen aus, bietet aber für viele den symbolischen Startpunkt, um eine unglückliche Beziehung hinter sich zu lassen und ein neues Kapitel aufzuschlagen.