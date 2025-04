Trick gegen Schlangen: Dieses 50-Cent-Mittel vertreibt die Reptilien sofort

Ein Alltagshelfer aus dem Küchenschrank könnte die Antwort auf ein unangenehmes Gartenproblem sein – und das für nur wenige Cent.

Wer kennt es nicht – der Gedanke an eine unerwartete Begegnung mit einer Schlange im eigenen Garten sorgt bei vielen Menschen für Unbehagen. Obwohl diese Reptilien in der Regel Menschen meiden und selten von sich aus angreifen, suchen viele Gartenbesitzer nach einfachen Methoden, um die ungebetenen Besucher fernzuhalten. Eine überraschend simple Lösung könnte direkt in Ihrem Küchenschrank zu finden sein: gewöhnliches Backpulver.

Das alltägliche Haushaltsmittel soll Schlangen effektiv vertreiben, wenn es im Garten oder rund ums Haus ausgestreut wird. Laut verschiedenen Erfahrungsberichten meiden die Reptilien Bereiche, in denen Natron ausgebracht wurde. Die gute Nachricht: Sie müssen nicht tief in die Tasche greifen oder zu speziellen Präparaten greifen – ein einfaches Packerl Natron aus dem Supermarkt reicht völlig aus.

Allerdings gibt es bisher keine wissenschaftlichen Studien, die die Wirksamkeit von Natron zur Schlangenabwehr bestätigen. Experten empfehlen stattdessen andere natürliche Abwehrmittel wie Naphthalin, Schwefel oder ätherische Öle aus Nelken und Zimt, die durch ihren intensiven Geruch tatsächlich abschreckend wirken können. Natron wird in der Gartenarbeit zwar erfolgreich gegen Pilzkrankheiten und Schädlinge wie Blattläuse eingesetzt, seine Wirkung gegen Schlangen bleibt jedoch wissenschaftlich unbelegt.

Vielseitiges Hausmittel

Natron ist ohnehin ein wahres Multitalent im Haushalt. Neben seiner Verwendung beim Backen eignet es sich hervorragend als umweltfreundliches Reinigungsmittel, Geruchsneutralisierer oder sogar für die Körperpflege. Der natürliche Wirkstoff ist preiswert, unbedenklich in der Anwendung und vielseitig einsetzbar – und nun offenbar auch als natürliches Abwehrmittel gegen Schlangen.

Wenn Sie also in einer Region leben, in der Schlangen häufiger vorkommen, oder wenn Bekannte von Ihnen mit diesem Problem zu kämpfen haben, könnte dieser einfache Tipp eine praktische Lösung darstellen. Das Ausbringen von Natron im Garten ist ökologisch unbedenklich, auch wenn seine spezifische Wirkung gegen Schlangen wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen wurde.