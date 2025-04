Neues Album: Merlin bricht alle Streaming-Rekorde

Nach einer Dekade des Wartens bricht Dino Merlin alle Rekorde. Sein neues Album mit 18 Tracks erobert die Charts im Sturm – mit einem besonderen Highlight.

Nach zehn Jahren Wartezeit hat Dino Merlin vergangene Woche sein neues Album veröffentlicht. Bereits 2020 kündigte der Musiker das Werk mit dem Song „Mi“ an und gewährte seinem Publikum in den Folgejahren weitere Einblicke durch die Singles „Dodji“, „Jedan dan, jedna noc“, „Krive karte“, „Kako da ti kazem“, „Skoro ce zima“ und „Ne radujemo se“.

⇢ Sieben Jahre im Verborgenen: Dino Merlin enthüllt sein Seelenwerk



Die nun erschienene Deluxe-Edition umfasst insgesamt 18 Titel – elf Neuveröffentlichungen neben sieben bereits bekannten Singles. Besonderes Highlight ist das Duett „Godino vrela“ mit Halid Beslic. Wie zu erwarten, entwickelten sich sämtliche Tracks über Nacht zu Hits – kaum verwunderlich bei zwei Megastars, die seit Jahrzehnten die Musikszene der Region prägen.

Das Duett „Godino vrela“ knackte bereits nach sechs Tagen die Millionenmarke bei den Aufrufen und führt die YouTube-Trends an. Die lange im Verborgenen vorbereitete Zusammenarbeit der beiden Ausnahmekünstler lockte das Publikum in Scharen an. Für sein aktuelles Album hat Merlin zwar auch Duette mit Senidah und Mark Louis aufgenommen, doch an die Strahlkraft der Kollaboration mit Halid reichen diese nicht heran. Der Song „Briga“ verzeichnet zwar beachtliche 2,2 Millionen Aufrufe, wurde allerdings bereits einen Monat zuvor veröffentlicht.

Rekordverdächtige Klickzahlen

Auf dem dritten Platz der YouTube-Trends und als drittmeistgehörter Titel des neuen Albums platziert sich „Neka bude Djula“ mit 557.675 Aufrufen. Auch dieser Song avancierte in Rekordzeit zum Hit. Übertroffen wird er lediglich von „Rudar“ mit 615.177 Aufrufen. Der Track „Zbog tebe, femme fatale“ sammelte binnen sechs Tagen 663.212 Klicks, gefolgt von „Sito“ mit 329.694 Aufrufen, dicht gefolgt von „Prvi“ mit 325.546 Streams.

Zum Lied „Zauvijek ovako“ seufzen 285.323 Hörer, „Muskarce“ erreichte in sechs Tagen 251.760 Menschen, und über verpasste Chancen sinnieren beim Song „Mogla si biti“ bislang 212.058 berührte Seelen. Alle genannten Zahlen beziehen sich auf den Stand vom Freitag, 25. April, 12 Uhr.

Merlins Erfolgsrezept

Diese beeindruckenden Werte überraschen Branchenkenner kaum, gilt Dino doch als Spitzenprofessional mit außergewöhnlichem Talent, der buchstäblich nichts dem Zufall überlässt. Ein Blick in die YouTube-Credits jedes einzelnen Songs offenbart ein Team erfahrener Fachleute. Selbstverständlich zeichnet Dino Merlin als Komponist und Textdichter für sämtliche Lieder verantwortlich.

Seit langem gilt er als unangefochtene Größe der regionalen Musikszene, der mit jedem Projekt und Konzert neue Maßstäbe setzt. Man mag zu ihm stehen, wie man will – die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Ursprünglich sollten die neuen Werke des Stars aus Bosnien und Herzegowina möglicherweise früher erscheinen, doch wie man so schön sagt: „Der Mensch denkt, Gott lenkt.“

Oder wie Merlin selbst ergänzen würde: „Alles zu seiner Zeit.“

Erfolgsgeschichte setzt sich fort

Mit seinem aktuellen Erfolg knüpft Merlin nahtlos an frühere Triumphe an. Sein letztes Studioalbum „Hotel Nacional“ schrieb 2014 Geschichte, als es als erstes Werk eines Künstlers aus dem ehemaligen Jugoslawien die amerikanischen Billboard World Albums Charts erreichte. Die Streaming-Zahlen des Vorgängeralbums sind beachtlich: Bis 2025 sammelte „Hotel Nacional“ mehr als 100 Millionen Streams auf digitalen Plattformen.

Fans dürfen sich bereits auf weitere Highlights freuen: Für die Promotion des aktuellen Albums „Mi“ plant Merlin ab Sommer 2025 eine großangelegte Tour. Die Konzertreise wird ihn durch Metropolen wie Sarajevo, Zagreb, Wien und Zürich führen. Brancheninsider erwarten zahlreiche Gastauftritte bekannter regionaler Künstler während der Tour – womöglich auch mit seinem Duettpartner Halid Beslic.