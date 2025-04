Sieben Jahre im Verborgenen: Dino Merlin enthüllt sein Seelenwerk

Sieben Jahre Schaffensprozess, 18 Lieder, Millionen Aufrufe: Dino Merlin enthüllt sein zwölftes Album als audiovisuelles Gesamtkunstwerk mit globaler Strahlkraft.

Der Musikvirtuose Dino Merlin hat nach jahrelanger akribischer Arbeit sein neues Herzenswerk vollendet. In gewohnter Perfektion zog sich der Künstler zurück, um in tiefer Selbstreflexion seine innersten Emotionen und spirituellen Auseinandersetzungen mit der Welt zu einem musikalischen Gesamtkunstwerk zu formen. Seine intimen Texte gewähren Einblicke in verborgene Seelenwinkel und erzählen authentische Lebensgeschichten – ein Kaleidoskop aus Freude und Trauer, Sorge und Erinnerung, Glaube und Hoffnung, das er nun mit seinem Publikum teilt.

„Es ist mein zwölftes Album und etwas ganz Besonderes, weil es aufgrund verschiedenster Umstände besonders lange reifen musste“, erklärt Merlin vor der Veröffentlichung. „Die Geschichte brauchte mehr Zeit, um erzählt zu werden – all das, was in den vergangenen fünf bis sieben Jahren geschehen ist.“ Wenn etwas so lange reift, kann man immer wieder überprüfen, wo man auf diesem Weg steht und wie wertvoll das Geschaffene wirklich ist. Mit zunehmendem Alter wird man vielleicht etwas weiser und schenkt vergänglichen Trends keine Beachtung mehr. Stattdessen spürt man den Zeitfluss durch die eigenen Lieder. Und wenn etwas fünf, sechs oder sieben Jahre Entstehungszeit braucht, besteht eine große Chance, dass es auch die nächsten zehn Jahre überdauert und dem Urteil der Zeit standhält.“

Die erste Kostprobe des Albums lieferte bereits 2020 die Hit-Single „Mi“ (Wir), die in Zeiten globaler Verunsicherung zum Symbol des Zusammenhalts avancierte. In den folgenden Jahren enthüllte der Liedermacher nach und nach weitere Teile seines musikalischen Mosaiks: Mit Singles wie „Dođi“, „Jedan dan, jedna noć“, „Krive karte“, „Kako da ti kažem“, „Skoro će zima“ und „Ne radujemo se“ baute er Schicht für Schicht eine Erzählung auf, die nun mit der Veröffentlichung des Gesamtwerks ihren Abschluss findet.

Die Deluxe-Edition umfasst insgesamt 18 Lieder – elf brandneue Kompositionen neben den sieben bereits veröffentlichten Singles. Jeder Song erzählt eine eigene Geschichte; zusammen bilden sie das emotionale Tagebuch eines Jahrzehnts, verwoben durch universelle Themen wie Liebe, Vergänglichkeit und Zugehörigkeit.

Legendäre Kooperationen

Als besonderes Highlight des Albums gilt das Duett „Godino vrela“ mit Halid Beslic – eine historische Begegnung zweier Musiklegenden unserer Zeit. Zwei unverkennbare Stimmen, zwei prägende Stile verschiedener Generationen vereinen sich erstmals in einem Lied. Diese Zusammenarbeit unterstreicht Merlins Fähigkeit, neben den bereits bekannten Kooperationen mit Senidah und Marko Louis, Epochen und Genres zu verbinden. Dabei bleibt er sich selbst treu und schafft dennoch stets Neues – einen einzigartigen Klang jenseits aller Grenzen.

Erstmals in seiner Karriere verleiht der Künstler aus Sarajevo jedem Lied auch eine visuelle Dimension. „Mi“ präsentiert sich als audiovisuelles Gesamterlebnis unter der Regie der slowenisch-mazedonischen Künstlerin Kukla, deren filmische Miniaturen Merlins Verse mit einprägsamen Bildern verbinden. Das Album erscheint zudem als 48-minütiger Videofilm, der die Lieder zu einer Abfolge kraftvoller, symbolischer Bilder verwebt.

Globale Produktion

Mit seinem Produktionsumfang sprengt „Mi“ die üblichen regionalen Maßstäbe. Hinter der komplexen Produktion steckt jahrelange Arbeit in Tonstudios rund um den Globus – von Bosnien-Herzegowina und den Nachbarländern (Kroatien, Serbien, Slowenien) über Italien und die Türkei bis nach Schweden, Großbritannien und in die Vereinigten Staaten. Diese weltumspannende Vielfalt, gepaart mit Merlins authentischer poetischer Vision, erzeugt einen Klang, der zugleich tief in der Heimat verwurzelt und universell verständlich ist.

Die aufwändige Produktion, bei der Studios von Sarajevo bis New York beteiligt waren, wird in der Musikbranche Südosteuropas als bisher einzigartiges Beispiel für die Verschmelzung von regionaler Tradition und weltweiter Popästhetik bewertet. Mit „Mi“ setzte Merlin neue Maßstäbe für Künstler aus Ex-Jugoslawien im internationalen Streaming-Markt.

Die bisher veröffentlichten Singles, die das neue Album ankündigten, verzeichnen bereits über 100 Millionen Aufrufe auf YouTube. Ab sofort ist das komplette Album auf YouTube und allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Für viele Hörer ist „Mi“ mehr als nur ein Album – es ist eine Sammlung von Geschichten, Emotionen, Porträts und Wegen, die gemeinsam ein großes „Wir“ bilden und dem Publikum Einlass in eine Welt gewähren, an der der Musikmagier Dino Merlin fast ein Jahrzehnt lang gearbeitet hat.

Seine musikalische Erzählung spiegelt unser aller Geschichte wider – von beständigen Lieben, heilenden Wunden und unvergessenen Menschen. Das Album erscheint genau zur richtigen Zeit als Erinnerung an das, was uns verbindet und zusammenhält. Mit dieser einzigartigen audiovisuellen Veröffentlichung verschiebt Merlin erneut die Grenzen der Musikproduktion in der Region.

„Durch meine Lieder erzähle ich Geschichten. Wenn jemand darin Teile seines eigenen Schicksals erkennt – umso besser. Ein Thema, das mich berührt, nimmt mich vollständig gefangen, und ich kann mich nicht davon lösen. Die so entstehenden Lieder werden von verwandten Seelen erkannt, die dann unbewusst die Wege gehen, die auch ich gegangen bin“, betont der unvergleichliche Musikzauberer aus Sarajevo vor der Albumveröffentlichung.

Zugleich kündigt er sein erstes großes Konzert dieses Sommers am 19. Juli in Split an.