176 cm Körpergröße und 70 Kilo: Tea Tairovic packt nach Hochzeit über sich aus

Tea Tairovic, eine der gefragtesten Sängerinnen der Balkanszene, sorgt regelmäßig für Schlagzeilen – sei es durch ihre musikalischen Erfolge, ihr Erscheinungsbild oder Einblicke in ihr Privatleben. Am Donnerstag gab sie ihrem Partner Ivan Vardaj bei einer kleinen, privaten Zeremonie das Jawort. Die Künstlerin bleibt auch abseits ihrer Hochzeit ein Faszinosum für viele ihrer Anhänger.

Weniger bekannt dürfte manchem Fan sein, dass Tea im Jahr 1996 geboren wurde und heute ihren 29. Geburtstag feiert. In einem Fernsehauftritt plauderte die Sängerin einst offen über ihre körperlichen Attribute. „Mit meinen 176 Zentimetern Körpergröße überrage ich in High Heels praktisch alle anderen – dann komme ich fast auf zwei Meter“, verriet sie in der „AmiG Show“ (beliebte Talkshow in Serbien). Mit einem Lächeln fügte sie hinzu: „Beim Gewicht liege ich etwas höher, knapp an der 70-Kilo-Marke.“

Genau diese Mischung aus Offenheit und Glamour scheint es zu sein, die Tea Tairovic für ihre Fans so interessant macht.

Musikalischer Erfolg

Tea Tairovic hat sich in den letzten Jahren zu einer dominierenden Kraft in der Balkanmusikszene entwickelt. Ihre Alben „Balkanija“ (2022) und „Balerina“ (2023) waren nicht nur in Serbien erfolgreich, sondern eroberten auch die Charts in Österreich, wo „Balerina“ bis auf Platz 17 der Album-Charts kletterte.

Die charismatische Sängerin begeistert mit ihren Hits mittlerweile ein Millionenpublikum – allein auf YouTube wurden ihre Musikvideos mehrere hundert Millionen Mal aufgerufen.

Ihr Status als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Region wurde 2023 besonders deutlich, als sie ein spektakuläres Solo-Konzert im vollbesetzten Tasmajdan-Stadion in Belgrad gab. Die Neugier an ihrer Person wird durch ihre beeindruckende Karriereentwicklung kontinuierlich befeuert.