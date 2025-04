Warum Tea Tairović ausgerechnet am Donnerstag heiratete – das steckt dahinter!

In einer intimen Zeremonie auf der Ribarski-Insel in Novi Sad, Serbien, gaben sich die bekannte Sängerin Tea Tairovic und Ivan Vardaj gestern das Jawort. Die Feierlichkeit fand im kleinen Kreis mit rund 120 geladenen Gästen statt, wobei die Braut in einem handgefertigten, mit Kristallen besetzten Traumkleid erschien – eine persönliche Schöpfung des Designers Bojan Petrovic, der es der Künstlerin als Hochzeitsgeschenk überreichte.

Ihr Bräutigam präsentierte sich in klassischer Eleganz mit schwarzem Smoking und Fliege. Um den privaten Charakter der Veranstaltung zu wahren, waren aus Teas Kollegenkreis lediglich Barbara Bobak und Sanja Vucic eingeladen, zudem galt ein striktes Verbot für die Verbreitung von Bild- und Videomaterial in sozialen Medien.

Ungewöhnlicher Termin

Für viele überraschend wählte das Paar einen Donnerstag als Hochzeitstermin. Der ungewöhnliche Wochentag hatte jedoch einen pragmatischen Hintergrund: Teas Terminkalender ist durch zahlreiche Auftritte an Wochenenden monatelang im Voraus ausgebucht. Wie ihre Mutter Bozica Malevic erklärte, spielte bei dieser Entscheidung aber auch die Verbundenheit mit regionalen Traditionen eine Rolle – die Braut wollte bewusst einem alten vojvodinischen Brauch folgen.

In der Vojvodina haben Hochzeiten an Werktagen, besonders am Donnerstag, eine lange historische Tradition. Dieser Brauch entstand ursprünglich aus praktischen Gründen – man wollte große Menschenansammlungen vermeiden und die landwirtschaftlichen Arbeiten am Wochenende nicht unterbrechen. In vielen Teilen der Region gilt der Donnerstag zudem als glückverheißender Tag für Eheschließungen, was die symbolische Bedeutung der Terminwahl von Tea und Ivan unterstreicht.

Traditioneller Farbwechsel

Nach der Trauung in ihrem strahlend weißen Kleid sorgte Tea für einen weiteren Höhepunkt, als sie zu später Stunde in eine leuchtend rote Robe wechselte. Diese Geste folgt ebenfalls einer tief verwurzelten Tradition der Vojvodina (nordserbische Provinz): Der Volksüberlieferung nach bringt der Wechsel zu einem roten Kleid um Mitternacht dem frisch vermählten Paar Glück und Liebe für den gemeinsamen Lebensweg.

Ein symbolträchtiger Akt, mit dem die Sängerin ihre Verbundenheit mit den kulturellen Wurzeln ihrer Heimat zum Ausdruck brachte.

Star der Balkan-Musikszene

Tea Tairović hat sich in den letzten Jahren als eine der erfolgreichsten Pop-Folk-Künstlerinnen Serbiens etabliert. Mit Hits wie „Hajde“ und „Bibi Habibi“ erreichte sie Spitzenpositionen in den Charts des gesamten Balkanraums und erlangte beachtliche Popularität. Ihre ausgebuchten Wochenendauftritte sind nicht nur ein Beleg für ihren vollen Terminkalender, sondern auch für ihren beeindruckenden Erfolg in der regionalen Musikszene.