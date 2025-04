Luxus: Tea Tairovics Hochzeit kostet kleines Vermögen!

Vom Personenschützer zum Ehemann: Die serbische Sängerin Tea Tairovic heiratet heute in ihrer Heimatstadt den Mann, der einst für ihre Sicherheit sorgte.

Balkan-Popstar heiratet

In ihrer Heimatstadt Novi Sad in Serbien läutet heute für die bekannte Sängerin Tea Tairovic die Hochzeitsglocken. Nach zweijähriger Beziehung heiratet sie ihren Auserwählten Ivan, der ursprünglich als ihr Personenschützer begann. Die Trauung findet in einem der exklusivsten Veranstaltungsorte der Stadt statt – einem eleganten Saal, der für seine romantische Atmosphäre unter freiem Himmel bekannt ist und perfekt zur Braut passt, die selbst aus Novi Sad stammt.

Die Feierlichkeiten bleiben bewusst im kleinen Kreis. Nur die engste Familie, Freunde und ausgewählte Kollegen aus der Musikbranche dürfen dabei sein, darunter auch die Sängerinnen Sanja Vucic und Barbara Bobak, mit denen Tea eng befreundet ist. Über die Details der Zeremonie wurde strengstes Stillschweigen vereinbart – die Künstlerin bat ihre Angehörigen ausdrücklich, keine Informationen nach außen dringen zu lassen.

Luxuriöse Vorbereitungen

Wie Medienberichte verraten, überließ Tea die Organisation einer professionellen Hochzeitsagentur. Kein Wunder, denn die Sängerin steht kurz vor einer anstrengenden Sommertournee und muss ihre Kräfte für ihre beruflichen Verpflichtungen schonen. Ihr Brautkleid hat sie bereits vor drei Monaten ausgewählt – Insider berichten, dass sie sich vom Hochzeitskleid Kim Kardashians inspirieren ließ und sofort französische Designer kontaktierte, um ein ähnliches Modell anfertigen zu lassen.

⇢ Liebesglück-Ranking: Österreich unter den Top 3 der Welt



Nur beim Schleier ging die Künstlerin eigene Wege: Sie entwarf ihn selbst und ließ ihre Vision von denselben Designern umsetzen. Die Hochzeitsfeier soll angeblich rund 100.000 Euro kosten, wobei allein das Pariser Designerkleid mit 18.000 Euro zu Buche schlägt. Für die kirchliche Trauung, die zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden soll, wird ein bekanntes Kloster in der Fruska Gora, einem Gebirgszug in Serbien, als möglicher Ort gehandelt – weitere Details werden jedoch noch unter Verschluss gehalten.

Vom Bodyguard zum Ehemann

Bemerkenswert ist, wie lange das Paar seine Beziehung geheim halten konnte. Was als berufliches Verhältnis zwischen Künstlerin und Bodyguard begann, entwickelte sich schnell zu einer tiefen Verbindung. Heute ist Ivan nicht nur ihr Partner, sondern auch ihre wichtigste Stütze, der sie überallhin begleitet.

Als Zeichen ihrer Verbundenheit tragen beide seit längerem identische Ringe mit eingravierten Kreuzen – Symbole für Treue, Liebe und gegenseitigen Respekt. „Über mein Privatleben spreche ich nur selten, aber manche Dinge lassen sich einfach nicht verbergen“, verriet Tea lachend gegenüber dem Sender Pink. „Das Wichtigste ist, dass ich mich wunderschön, erfüllt und glücklich fühle! So soll es bleiben, und in diesem Fall bin ich in jeder Hinsicht eine komplette und erfüllte Person.“

Balkan-Superstar mit internationaler Strahlkraft

Tea Tairović zählt derzeit zu den erfolgreichsten Popsängerinnen im gesamten Balkanraum und hat sich besonders durch ihre energiegeladenen Auftritte einen Namen gemacht. Bemerkenswert sind ihre Performances auf traditionellen Roma-Hochzeiten, bei denen die Künstlerin für ihre mitreißenden Shows mit beeindruckenden Gagen belohnt wird – in Einzelfällen erhielt sie bis zu 14.000 Euro Trinkgeld an einem einzigen Abend.

Ihr Erfolg beschränkt sich längst nicht mehr auf ihre Heimat Serbien. Für 2025 stehen bereits Konzerte als Headliner in internationalen Metropolen wie Berlin und Dubai auf ihrem Tourneeplan – ein deutliches Zeichen für ihren wachsenden internationalen Status. Die Sommertournee, die unmittelbar nach ihrer Hochzeit beginnt, dürfte die Sängerin einmal mehr als eine der wichtigsten musikalischen Exportgrößen der Region bestätigen.