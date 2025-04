Darum ehren orthodoxe Gläubige heute mit roten Eiern ihre Verstorbenen!

Rote Eier als Boten zwischen den Welten: Die orthodoxe Tradition des Östlichen Freitags verbindet Lebende und Verstorbene in einem besonderen Ritual der Erinnerung.

In der orthodoxen Tradition trägt der erste Freitag nach Ostern, bekannt als Östlicher Freitag, eine tiefe spirituelle Bedeutung. An diesem Tag werden spezielle Eier gefärbt, die nicht zum Verzehr gedacht sind, sondern eine symbolische Mission erfüllen: Als Gebetsgeschenk für die Verstorbenen sollen sie die österliche Freude und Hoffnung ins Jenseits tragen. Diese Vorbereitung dient dem Gräber-Montag, jenem besonderen Tag, an dem Gläubige die Friedhöfe besuchen, um ihrer verstorbenen Angehörigen zu gedenken.

Der Gräber-Montag, der unmittelbar auf den Thomas-Sonntag (erster Sonntag nach Ostern in der orthodoxen Kirche) folgt, ist tief in der Volkskultur verwurzelt. Die Tradition basiert auf dem Glauben, dass die Seelen der Verstorbenen die Zuwendung ihrer Angehörigen wahrnehmen können. Daher werden an diesem Tag die Gräber gepflegt, Kerzen entzündet und rot gefärbte Eier hinterlassen.

Symbolik der Eier

Diese rote Farbe ist kein Zufall – sie symbolisiert das Blut Christi, sein Opfer, die Auferstehung sowie Liebe und Ewigkeit. In manchen Regionen besteht man darauf, ausschließlich natürliche Farbstoffe zu verwenden, etwa aus Zwiebelschalen gewonnene Färbemittel, die als „reine und ruhige Farbe“ gelten – würdig des Gedenkens an die Verstorbenen.

Die Eier werden am Östlichen Freitag selbst gefärbt. In traditionsbewussten Haushalten werden sie zuvor gewaschen und leicht gesalzen – ein Symbol der Reinigung. Nach dem Färbeprozess bleiben einige Eier schlicht, während andere mit orthodoxen Symbolen verziert werden: einem Kreuz, heiligen Buchstaben oder einem einfachen Gebet, aufgetragen mit Wachs oder Farbe.

Verbindung zur Ewigkeit

Bei der Niederlegung am Grab achtet man auf eine ungerade Anzahl – für jedes verstorbene Familienmitglied ein Ei. Die Gabe wird oft durch ein kleines Fladenbrot, etwas Wein oder Blumen ergänzt.

In der serbisch-orthodoxen Glaubenswelt gilt der Tod nicht als Ende, sondern als Übergang in die Ewigkeit. Deshalb kommt dem Ritual des Eierfärbens und -schenkens besondere Bedeutung zu – es schafft eine Verbindung zu den Vorfahren und vermittelt die Botschaft: Wir haben euch nicht vergessen. In vielen Teilen Serbiens ist es zudem Brauch, nicht nur auf den Gräbern von Verwandten ein Ei mit einem Gebet zu hinterlassen, sondern auch auf den Ruhestätten von Vergessenen und Armen.

Man glaubt, dass dieses Gebet für Unbekannte der gesamten Familie Segen bringt.

Regionale Unterschiede in der orthodoxen Welt

Die Tradition des Östlichen Freitags und des Gräber-Montags wird in verschiedenen orthodoxen Ländern unterschiedlich gelebt. In Serbien und Nordmazedonien hat sich der Brauch erhalten, rote Eier gezielt auch für fremde Verstorbene auf Friedhöfen zu hinterlassen – ein Akt der Barmherzigkeit und des spirituellen Mitgefühls.

In Griechenland hingegen konzentrieren sich vergleichbare Rituale meist auf den Ostersonntag selbst, während der Gräber-Montag weniger Bedeutung trägt. Die rumänische und bulgarische Tradition wiederum hat in den letzten Jahrzehnten einen spürbaren Wandel erfahren: Das traditionelle Färben mit Naturmaterialien geht zunehmend zurück, während industriell gefärbte Eier immer häufiger Verwendung finden – ein Zeichen dafür, wie sich alte Bräuche in der modernen Zeit verändern.