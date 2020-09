Trotz Anstieg: Tausende bei Anti-Corona-Demo in Kroatien (VIDEO)

Die Zahlen an Covid-19-Infektionen sind in Kroatien besorgniserregend.



Während amerikanische Experten sogar davon sprechen, dass 2021 Kroatien mit 50 Todesfällen täglich rechnen wird müssen (KOSMO berichtete), gingen am Samstag in Zagreb 3.000 Menschen auf die Straße. Sie demonstrierten gegen die Maßnahmen des nationalen Krisenstabs und für die „Freiheit, selbst zu entscheiden“. Der Protest trug den Namen “Festival der Freiheit”.

Lesen Sie auch: „Donauinselfest Light“: Das wird heuer anders

„Donauinselfest Light“: Das wird heuer anders MTEL TV-Paket und Magenta-Internet: Die beliebtesten Sendungen im stärksten Netz

MTEL TV-Paket und Magenta-Internet: Die beliebtesten Sendungen im stärksten Netz Mit dieser Aktion bekommt ihr die GIS-Gebühr erstattet

Keine Masken und Abstandsregeln

Fast niemand der DemonstrantInnen hielt sich an die Vorschriften über Masken und Abstandsregeln. Organisiert wurde die Demo von einem Bund an Verschwörungstheoretikern, rechten Politikern und Impfgegnern.



Von den bekannten Gesichtern der politischen Szene des Landes sah man nur Leute vom rechten Rand wie zum Beispiel Zlatko Hasanbegović, der seine politische Heimat bei der ultrarechten „Bewegung für die Heimat“ vom Sänger Miroslav Škoro gefunden hat. Ebenso vor Ort: Velimir Bujanec, Moderator der wohl nationalistischsten TV-Sendung Kroatiens („Bujica“).



Eine größere Uberraschung war der Auftritt von Sänger Tony Cetinski, der beim „Festival der Freiheit“ als DJ fungierte. Es liefen viele Heimatlieder wie “Moja domovina” (Meine Heimat) in der Playlist von diesem, aber ebenso auch internationale Hits wie “Get up, stand up” von Bob Marley. Richtig eskaliert ist die Masse bei den Songs von Mišo Kovač, wo einige Frauen – wie im Video auf der nächsten Seite zu siehen – auch niederknieten in Gebetshaltung.

Die Videos der Demo findet ihr auf der nächsten Seite!