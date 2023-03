Jury begeistert: DSDS-Teilnehmerin kommt aus Kroatien! (VIDEO)

Tatjana Ivanovic, ein Mädchen mit bosnisch-herzegowinischen und kroatischen Wurzeln, das derzeit in der Schweiz lebt, nahm an der berühmten Musikshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil, einer Show, in der Spitzensänger gegeneinander antreten.

Beim ersten Vorsprechen sang sie den Song „All I want“ der Sängerin Olivia Rodrigo und schaffte es in die nächste Runde.

Die Jury hörte ihr während des Auftritts begeistert zu und fand nur lobende Worte: „Das war sehr schön“, sagte die Jury und entschied einstimmig, dass Tatjana den Wettbewerb fortsetzen soll.

Tatjana hat bereits mehrere Runden bestanden, der nächste Recall findet in einem Musikcamp in Thailand statt.

Tatjana ist übrigens vor ein paar Jahren auch beim Schweizer „The Voice“ angetreten. Damals unterstützte sie ihre Großmutter sogar auf der Bühne, die aus Kroatien angereist war, um den Auftritt ihrer Enkelin zu sehen. Tatjana war eine der 56 Teilnehmerinnen, die um den Einzug ins Finale gekämpft, aber am Ende nicht geschafft hat.

Neben dem Singen macht Tatjana auch Gymnastik und ist auch in sozialen Netzwerken aktiv. Auf Instagram postet sie regelmäßig Fotos aus ihrem Privatleben und von Gesangswettbewerben.