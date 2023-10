Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen: Ikea senkt weltweit Möbelpreise

Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen senkt Ikea weltweit die Preise seiner Möbel. Nach einer Periode erhöhter Preise aufgrund von Rohstoff- und Transportkosten, sieht der schwedische Gigant nun Raum für Preissenkungen. Doch wird diese Maßnahme den Konsum ankurbeln, insbesondere in einer Zeit, in der viele Länder mit Rezessionsprognosen konfrontiert sind?

Ikea, der weltweit größte Möbelhändler, hat eine überraschende Entscheidung getroffen: Die durchschnittlichen Verkaufspreise seiner Möbel werden weltweit gesenkt. Dies geschieht trotz der Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen und nach einer Periode erhöhter Preise aufgrund von gestiegenen Rohstoff- und Transportkosten.

Die Entscheidung kommt zu einer Zeit, in der das Unternehmen einen Umsatzzuwachs von 6,6 Prozent auf 47,6 Milliarden Euro im Jahr bis Ende August verzeichnete. Allerdings war dieser Anstieg hauptsächlich auf höhere Preise zurückzuführen, da die Verkaufsmengen zurückgingen.

„Wir sind mit höheren Preisen ins Jahr 2023 eingetreten, als wir wollten. Wir haben die Preise Ende 2023 gesenkt und mit dem Eintritt ins Jahr 2024 begannen unsere Versorgungskosten zu sinken“, erklärte Jon Abrahamsson Ring, CEO von Inter Ikea, dem Marken- und Konzeptinhaber.

Die Preissenkung ist eine Abkehr von Ikeas bisheriger Praxis während der Covid-19-Pandemie. Damals führten höhere Rohstoff- und Transportkosten dazu, dass ein Teil der Kostenbelastung auf die Kunden übertragen wurde.

Ikea weiterhin auf Expansionskurs

Jesper Brodin, CEO des Haupt-Ikea-Einzelhändlers Ingka, kommentierte die aktuelle Situation: „Dies sind Zeiten, in denen man sich anschnallen muss. Die Fahrt in den nächsten Jahren wird nicht ruhig sein. Was ich für dieses Jahr sehe, ist, dass die Kunden aufgrund der Zinssätze vor einer Herausforderung stehen. Deshalb haben wir unsere Preise gesenkt, jeder Markt investiert in niedrigere Preise“.

Doch ob diese Preissenkung tatsächlich den Konsum beflügeln kann, steht noch in den Sternen. „Kann das wirklich den Konsum anheizen? Lässt sich durch verbesserte Erschwinglichkeit ein Wachstum erzielen? In Nordeuropa zeigte sich während der Lehman Brothers-Krise 2008 ein solcher Effekt, in Südeuropa jedoch nicht“, gibt Brodin zu bedenken.

Trotz der Unsicherheit setzt Ikea weiterhin auf Expansion. Im vergangenen Jahr eröffnete die Ingka Gruppe, die 537 Geschäfte verschiedener Größen betreibt, 60 neue Standorte, darunter in Kopenhagen, Madrid und San Francisco. Dies steht im Gegensatz zu dem Trend vieler Einzelhändler, die Anzahl der von ihnen verwalteten Geschäfte zu reduzieren.

In den letzten fünf Jahren hat Ikea eine umfangreiche Transformation durchlaufen. Das Unternehmen hat sich von der reinen Angebot großer Geschäfte außerhalb der Städte hin zu mehr Geschäften in Stadtzentren und einem breiteren Angebot an Dienstleistungen wie Lieferung, Montage und Planung verlagert.