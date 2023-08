Mehr als ein Viertel der Wienerinnen und Wiener plant keinen Urlaub außerhalb der Stadt

Die österreichische Hauptstadt erfreut sich in diesem Sommer großer Beliebtheit bei den eigenen Bewohnern. Mehr als ein Viertel der Wienerinnen und Wiener plant keinen Urlaub mit mindestens zwei Übernachtungen außerhalb der Stadt.

Sie setzen auf Staycation – den Urlaub in den eigenen vier Wänden. Das haben Untersuchungen der Wirtschaftskammer Wien und KMU Forschung Austria ergeben.

,,Wien als pulsierende Metropole ist nicht nur für Touristen ein lohnendes Urlaubsziel, sondern auch für die Wienerinnen und Wiener selbst. Sie schätzen das vielfältige Angebot an Freizeitmöglichkeiten und Kulinarik“, erklärt Markus Grießler, Tourismusobmann in der Wirtschaftskammer Wien.

Doch was sind die Gründe für das Daheimbleiben der Wiener in diesem Urlaubssommer?

„Das hat drei Gründe: Zum einen sehen die Wiener ihre Stadt verstärkt auch als eine Freizeitoase an. Sie genießen die Vertrautheit ihres Zuhauses und nutzen die vielfältigen Angebote der mehr als 500 Freizeitbetriebe Wiens. Zum anderen kommen in Zeiten wie diesen natürlich auch die gestiegenen Kosten zum Tragen. Der heurige Urlaubssommer ist ja ein besonders teurer, vor allem bei den Flugreisen. Und drittens gibt es bei manchen eine gewisse Zukunftssorge, die dazu veranlasst, bei den Ausgaben zu bremsen. Das haben wir auch bei der Finanzkrise 2008 gesehen“, weiß Grießler.

Die Studienergebnisse zeigen auch, dass die Wienerinnen und Wiener ihre Freizeit aktiv und vielfältig gestalten. 65 Prozent verbringen gerne Zeit in den eigenen vier Wänden. Essen und Kulinarik sowie Parks und Gärten gehören ebenfalls zu den bevorzugten Freizeitbeschäftigungen. „Die Vielfalt an Freizeitaktivitäten in Wien ist groß und bietet den Wienern eine breite Palette an Möglichkeiten, ihre Freizeit aktiv und abwechslungsreich zu gestalten“, so Grießler.

„Generell zeigen sich die Wienerinnen und Wiener mit dem Freizeitangebot der Stadt sehr zufrieden. Auf die direkte Frage, was ihnen fehlt, ist vielen nichts eingefallen. Das zeigt, wie gut unsere Freizeitbetriebe auf die Wünsche und Vorlieben der Bevölkerung eingehen“, freut sich Grießler.

Dennoch gibt es Wünsche und Anregungen für die Freizeitgestaltung: Mehr Schwimmbäder und Wasserspielplätze, Golfplätze und Clubbing-Möglichkeiten stehen auf der Liste der Wiener. Auch mehr Grünflächen, schattige Sitzgelegenheiten und Parks für Picknicks und Aktivitäten im Freien sind erwünscht.

Die Studie zeigt auch, dass Veranstaltungen wie der „Kultursommer Wien“ und das „Theater im Park“ bei den Wienern gut ankommen und der Wunsch nach ähnlichen Veranstaltungen in der Zukunft besteht. Der Bedarf an mehr Grünflächen und Badeplätzen, bei gleichberechtigtem Zugang für alle, wird ebenfalls deutlich.

Insgesamt spiegelt die Studie das hohe Maß an Zufriedenheit der Wienerinnen und Wiener mit ihrer Stadt wider – sowohl als Wohnort als auch als Urlaubsziel.