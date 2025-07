Trump explodiert: „Musk ist völlig entgleist – ein Zugwrack!“

Der Machtkampf zwischen zwei Milliardären spitzt sich zu: Trump attackiert Musks politische Ambitionen frontal und wirft ihm persönliche Motive vor.

Donald Trump hat Elon Musks Vorhaben, eine neue politische Partei in den USA zu gründen und zu finanzieren, scharf kritisiert. „Dritte Parteien haben nie funktioniert. Er kann sich damit vergnügen, aber ich finde das lächerlich“, erklärte der Präsident gegenüber Journalisten während seiner Rückreise vom Golfclub in New Jersey ins Weiße Haus.

Bereits zuvor hatte Trumps Finanzminister nahegelegt, der Tech-Milliardär solle sich lieber auf die Führung seiner Unternehmen konzentrieren und der Politik fernbleiben. Diese Äußerung folgte nur einen Tag nach Musks Ankündigung, eine neue politische Bewegung ins Leben rufen zu wollen.

Trumps scharfe Kritik

In einem ausführlichen Beitrag auf seiner Plattform Truth Social legte Trump nach: „Es tut mir leid zu sehen, wie Elon Musk völlig entgleist und in den letzten fünf Wochen praktisch zu einem Zugwrack geworden ist.“ Er will sogar eine dritte politische Partei gründen, obwohl diese in den Vereinigten Staaten nie erfolgreich waren. Das Einzige, wofür dritte Parteien gut sind, ist, völliges Chaos zu stiften.“

Der Präsident unterstellte Musk zudem, sein politisches Engagement sei durch persönliche Interessen motiviert – insbesondere durch Unzufriedenheit mit Trumps Plan, Subventionen für Elektrofahrzeuge abzuschaffen.

Vorwurf der Einflussnahme

Darüber hinaus warf Trump dem Unternehmer vor, unangemessenen Einfluss angestrebt zu haben, indem er die Ernennung seines Freundes Jared Isaacman zum NASA-Administrator vorgeschlagen habe. Nach Musks Ausscheiden aus seiner Beratertätigkeit für die Trump-Administration wurde Isaacmans Nominierung zurückgezogen.

„Ich fand es auch unangemessen, dass ein sehr enger Freund von Elon, der im Weltraumgeschäft tätig war, die NASA leiten sollte, wenn die NASA ein so großer Teil von Elons Unternehmensleben ist“, schrieb Trump in seinem Social-Media-Beitrag.

Konkrete Parteipläne und ideologischer Graben

Wie am 6. Juli 2025 bekannt wurde, hat Musk bereits offiziell die Gründung der „America Party“ angekündigt. Der Tech-Milliardär präsentiert seine neue Partei als Alternative zum bestehenden Zwei-Parteien-System mit dem erklärten Ziel, den Bürgern „ihre Freiheit zurückzugeben“ und das politische Establishment herauszufordern.

Inhaltlich positioniert sich Musk deutlich gegen Trumps jüngstes Wirtschaftsgesetz, das er als „desaströs“ und „jobvernichtend“ kritisiert. Der Tesla-Chef fordert eine stärkere Förderung zukunftsorientierter Industrien wie Elektromobilität und Raumfahrt, während Trump die Abschaffung von E-Auto-Subventionen und eine Rückbesinnung auf traditionelle Industrien betont.

In der sich zuspitzenden Auseinandersetzung werfen sich beide Milliardäre gegenseitig vor, persönliche Interessen über das Gemeinwohl zu stellen. Musk fordert explizit eine Abkehr vom „Demokrat-Republikaner-Einparteiensystem“, während Trump seinen ehemaligen Verbündeten als „entgleist“ und von Eigeninteressen getrieben bezeichnet.