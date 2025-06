Tschick im Sand, kalte Platten & Co.: So erkennt man Kroaten am Strand (FOTO)

Vollbeladene Tabletts vom Buffet, Zigarettenstummel im Sand und laute Beschwerden – ein virales Foto enthüllt, woran man kroatische Urlauber angeblich erkennt.

Während Kroaten gerne über die Eigenheiten verschiedener Urlaubernationen scherzen, die jeden Sommer ihre Adriaküste bevölkern, scheinen sie selbst im Ausland einen ganz eigenen Ruf zu genießen. In den sozialen Netzwerken macht derzeit ein aufschlussreicher Schnappschuss die Runde: Zu sehen sind Touristen, die ein vollbeladenes Tablett mit Wurstwaren, Paradeisern, Käse und Gebäck vom Buffet abtransportieren. Die vielsagende Bildunterschrift dazu: „Wie man Kroaten am Strand erkennt“.

Kroatische Strandgewohnheiten

Doch offenbar beschränken sich die Klischees nicht nur auf das Essverhalten. In den Kommentarspalten auf Facebook häufen sich weitere Beobachtungen: Kroatische Badegäste seien berüchtigt dafür, am Strand zu rauchen und ihre Tschickstummel achtlos liegenzulassen, ihre Handtücher in unmittelbarer Nähe zu anderen Sonnenhungrigen auszubreiten, deftig zu fluchen und sich lautstark zu beschweren, wenn andere Urlauber ihre Vierbeiner mit zum Strand bringen.

