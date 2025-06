Flugangst? Diese Sitzplätze schützen vor Turbulenzen

Während Turbulenzen im Flugzeug manche Passagiere in Panik versetzen, gibt es tatsächlich Bereiche an Bord, die deutlich weniger vom gefürchteten Schaukeln betroffen sind.

Sobald das Flugzeug seine Reiseflughöhe erreicht, beginnt es manchmal zu ruckeln – Turbulenzen machen sich bemerkbar. Während einige Passagiere darin einen willkommenen Adrenalinstoß sehen, löst das Phänomen bei anderen sofort den Wunsch nach einer schnellen Landung aus. Interessanterweise gibt es jedoch bestimmte Bereiche im Flugzeug, in denen Turbulenzen deutlich weniger spürbar sind.

Die Entstehung von Turbulenzen lässt sich auf intensive vertikale Luftströmungen zurückführen. Diese können durch aufsteigende warme Luftmassen, Gewitterformationen oder Jetstreams (schnelle Höhenwinde in der oberen Atmosphäre) verursacht werden. Wenn ein Flugzeug durch diese unterschiedlichen Luftschichten navigiert, entsteht der typische Schaukeleffekt. So unangenehm dies auch sein mag – es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Heutige Flugzeuge sind speziell für solche atmosphärischen Herausforderungen konstruiert. Allerdings variiert die Intensität der Erschütterungen je nach Sitzposition erheblich.

Turbulente Heckbereiche

Der hintere Bereich des Flugzeugs ist eindeutig am stärksten betroffen. Im Heckbereich befinden sich zentrale Steuerelemente wie Höhen- und Seitenleitwerk, die aktiv zur Stabilisierung des Flugzeugs beitragen – besonders während Turbulenzen. Paradoxerweise ist es genau dieser Bereich, in dem jede Ausgleichsbewegung am deutlichsten zu spüren ist. Mit anderen Worten: Passagiere auf den hinteren Plätzen erleben die intensivsten Schaukelbewegungen. Diese Erfahrung wird vom Kabinenpersonal bestätigt. Flugbegleiter berichten von „enormen“ Unterschieden zwischen dem vorderen und hinteren Kabinenbereich bei starken Turbulenzen, besonders in größeren Maschinen. Aus diesem Grund räumt das Personal im hinteren Bereich Servicewagen besonders zügig weg und sichert sie.

Ruhige Vordersitze

Die einfache Antwort lautet: im vorderen Kabinenbereich. Hier fallen die Bewegungen während Turbulenzen am schwächsten aus. Wer unter Flugangst leidet oder einfach auf das Achterbahnfeeling verzichten möchte, sollte bei der Platzreservierung möglichst weit vorne buchen – idealerweise vor den Tragflächen.

Die Erklärung liegt in der Physik: Ein Flugzeug verhält sich ähnlich wie eine Wippe. Der Schwerpunkt befindet sich etwa auf Höhe der Tragflächen – also in der Mitte. Wie bei einer echten Wippe sind die Auf- und Abbewegungen an diesem Punkt minimal. Sitzt man direkt davor, befindet man sich noch in einer vergleichsweise ruhigen Zone.

Bei der nächsten Flugbuchung lohnt es sich also, das Wippenprinzip zu berücksichtigen.

Je näher am Schwerpunkt des Flugzeugs, desto ruhiger gestaltet sich die Reise.