„Stranger Things“: Netflix enthüllt Dreiteiler-Finale

Die Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“ bereitet sich auf ihren großen Abschied vor. 2025 startet die fünfte und letzte Staffel des Mystery-Hits, der seit 2016 Millionen Zuschauer in seinen Bann zieht. Fans müssen sich jedoch auf ein gestaffeltes Finale einstellen, das sich bis ins Jahr 2026 erstrecken wird.

Der Abschluss der Kultserie erfolgt in drei Etappen. Den Auftakt machen am 27. November 2025 die ersten vier Episoden, gefolgt von drei weiteren Folgen am 26. Dezember. Das ultimative Serienfinale wird schließlich am Neujahrstag 2026 auf der Streaming-Plattform veröffentlicht. Amerikanische Zuschauer dürfen die Episoden etwas früher sehen.

Wie bereits in der vorherigen Staffel präsentiert sich das Finale in Spielfilmlänge – jede Episode wird zwischen 90 und 120 Minuten dauern und damit an das fast zweieinhalbstündige Finale der vierten Staffel anknüpfen.

Episoden-Fahrplan

Die Titel der acht Abschlussepisoden stehen bereits fest. Am 27. November erscheinen „Das Kriechen“, „Das Verschwinden von …“, „Die Turnbow-Falle“ und „Der Zauberer“. Der zweite Block am 26. Dezember umfasst „Der Stromschlag“, „Die Flucht von Camazotz“ sowie „Die Brücke“. Den Abschluss bildet am 1. Jänner die Episode „Zurück in der realen Welt“.

Während der Produktionsphase wurden regelmäßig Einblicke vom Drehort geteilt, die Anhaltspunkte für die kommende Handlung liefern.

Die zum internationalen Phänomen avancierte Serie hält an ihrem bewährten Ensemble fest. Die mittlerweile nicht mehr ganz so jungen Hauptdarsteller kehren vollzählig zurück: Millie Bobby Brown als Elfie, Noah Schnapp als Will Byers und Finn Wolfhard als Mike Wheeler führen die Besetzung an.

Auch Antagonist Vecna, verkörpert von Jamie Campbell Bower, wird im Serienfinale eine zentrale Rolle spielen. Komplettiert wird der Cast durch Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, die Veteranen Winona Ryder und David Harbour sowie Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Amybeth McNulty und Brett Gelman.

Finale Konfrontation

Achtung, wer die vierte Staffel noch nicht gesehen hat: In der finalen Staffel kommt es zur ultimativen Konfrontation mit dem Bösewicht Vecna. Trotz schwerer Verletzungen konnte er entkommen und plant nun seinen entscheidenden Angriff. Hawkins steht am Rande des Abgrunds – mit brennenden Stadtteilen, sterbender Vegetation und Asche, die vom Himmel fällt.

Die Protagonisten stellen sich ihrer bislang größten Herausforderung. Auch die erblindete und schwer verletzte Max wird eine wichtige Rolle spielen. Der Verlust von Eddie Munson hat tiefe Wunden hinterlassen, und die bevorstehenden Ereignisse deuten auf weitere Opfer hin.

Die Handlung setzt anderthalb Jahre nach den Ereignissen der vierten Staffel ein und umfasst mehrere Zeitsprünge, bleibt aber in den 1980er Jahren verankert. Das Finale wird zeigen, ob es der Gruppe gelingt, Vecna endgültig zu besiegen und welchen Preis sie dafür zahlen müssen.

Die Dreharbeiten zur Abschlussstaffel erstreckten sich über ein ganzes Jahr, beginnend am 8. Jänner 2024. Derzeit läuft die aufwendige Nachbearbeitung auf Hochtouren. Bei einer Netflix-Veranstaltung im Jahr 2025 gewährten die Regisseure, die Duffer-Brüder, Einblicke in die Produktion und enthüllten, dass über 600 Stunden Filmmaterial aufgezeichnet wurden.

Im Rahmen des Events „Tudum“ wurde im Juni 2025 auch ein erster Trailer präsentiert.