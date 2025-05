No-Gos in Kroatien: Diese strengen Regeln musst du kennen!

Traumhafte Strände, mediterranes Flair – und teure Überraschungen. Kroatiens Urlaubsparadies birgt versteckte Kostenfallen für alle, die die lokalen Regeln nicht kennen.

Kroatien lockt mit traumhaften Stränden, mediterranem Flair und herzlicher Gastfreundschaft. Doch wer im Urlaub nicht aufpasst, riskiert empfindliche Geldstrafen, die das Reisebudget schnell belasten können.

Die Adria zählt seit Jahren zu den beliebtesten Urlaubszielen. Kein Wunder, denn Kroatien bietet für jeden Geschmack das passende Angebot – von belebten Strandpromenaden über versteckte Buchten bis hin zu ausgelassenen Partyzonen oder ruhigen Naturerlebnissen.

Allerdings sollten Urlauber einige wichtige Regeln kennen, um nicht ungewollt tief in die Tasche greifen zu müssen.

Strandregeln beachten

Das klassische Reservieren von Liegestühlen mit Handtüchern ist an mehreren kroatischen Stränden untersagt. Achten Sie auf entsprechende Hinweisschilder vor Ort. Während viele Behörden lediglich Verwarnungen aussprechen, geht man in Novi Vinodolski strenger vor. Dort kann die beliebte Urlaubsgewohnheit mit Bußgeldern von bis zu 200 Euro geahndet werden.

An kroatischen Stränden herrscht generell eine entspannte Atmosphäre. Nacktbaden ist zwar offiziell nur an ausgewiesenen FKK-Bereichen erlaubt, wird jedoch häufig auch anderswo geduldet. Grundsätzlich gilt: Rücksichtnahme auf andere Strandbesucher hat Priorität.

Bei intimen Begegnungen am Strand hört der Spaß allerdings auf. Wer sich zu Liebesabenteuern am Strand hinreißen lässt, muss mit Geldbußen von bis zu 150 Euro rechnen.

Ein kühles Getränk am Strand ist in Kroatien – anders als in vielen spanischen Küstenregionen – normalerweise kein Problem. Auch Alkohol darf in der Regel konsumiert werden. Eine Ausnahme bildet die Insel Hvar, wo Alkoholkonsum an öffentlichen Plätzen nicht gerne gesehen wird.

Für die Einreise mit Hund ist eine Tollwutimpfung Pflicht. Den Heimtierausweis sollten Hundebesitzer sowohl bei der Einreise als auch bei Spaziergängen stets mitführen. In den meisten kroatischen Ortschaften gilt Leinenpflicht – auch an den zugehörigen Stränden.

Wer mit seinem Vierbeiner baden möchte, muss einen Mindestabstand von 100 Metern zu offiziellen Stränden einhalten, da Hunde dort nicht erlaubt sind. An naturbelassenen Stränden können Mensch und Tier hingegen nach Belieben entspannen. Für mehr Komfort bietet Kroatien auch spezielle Hundestrände, erkennbar an entsprechender Beschilderung oder dem Hundeknochen-Symbol auf der Flagge.

Verkehrsregeln kennen

Kroatien verfügt über zahlreiche schöne Campingplätze, viele in direkter Meereslage. Wildcampen ist jedoch strikt verboten. Besonders in Nationalparks wie den Plitvicer Seen, wo regelmäßig kontrolliert wird, drohen Bußgelder bis zu 400 Euro.

Abgesehen von rechtlichen Konsequenzen birgt Wildcamping in Kroatien zusätzliche Risiken: Im Binnenland, etwa in der Region Velebit, existieren noch immer nicht vollständig geräumte Minenfelder aus dem Jugoslawien-Krieg (1991-1995).

Wichtig: Auch auf Privatgrundstücken ist das Campen nicht gestattet.

Autofahrer über 25 Jahre müssen folgende Geschwindigkeitsbegrenzungen beachten:

– innerorts: 50 km/h

– außerorts: 90 km/h

– Schnellstraßen: 110 km/h

– Autobahnen: 130 km/h

Für jüngere Fahrer gelten strengere Vorschriften. Wer unter 25 Jahre alt ist, muss stets 10 km/h langsamer fahren als die angegebene Höchstgeschwindigkeit. Zudem gilt für diese Altersgruppe eine Null-Promille-Grenze, während ältere Fahrer bis zu 0,5 Promille im Blut haben dürfen.

Auch beim Gepäck gibt es besondere Bestimmungen. Aus Sicherheitsgründen ist die Mitnahme voller Benzinkanister im Kofferraum untersagt.

Unbedingt einpacken sollten Autofahrer hingegen Ersatz-Glühbirnen für die Scheinwerfer. Diese mitzuführen ist Pflicht – es sei denn, das Fahrzeug ist mit Xenon-, LED- oder Neonleuchten ausgestattet.

Die gute Nachricht für weniger handwerklich Begabte: Die Fähigkeit zum selbständigen Austausch der Glühbirnen wird nicht vorausgesetzt.

