Tschüss Luxusleben: Multimillionärin lebt im Kombi

Caitlin Pajl, ehemals erfolgreiche Geschäftsfrau und Multimillionärin, hat sich entschieden, ihren luxuriösen Lebensstil aufzugeben und ein neues Leben als digitale Nomadin zu beginnen. Sie lebt nun in einem Van und teilt ihre Erfahrungen mit dieser ungewöhnlichen Lebensweise.

„Ich bin Caitlin, eine 36-jährige Unternehmerin, die kürzlich von einem riesigen Haus in einen Van umgezogen ist! Mein Haus ist jetzt vermietet und ich lebe unterwegs. Ich liebe das Leben im Van viel mehr als ich erwartet hatte“, schrieb sie in einem Instagram-Post.

Caitlin war einst die Leiterin eines Lektoratsunternehmens und ihr Vermögen wurde auf satte 3 678 420 Euro geschätzt. Sie lebte mit ihrem Ehemann in einer achtstöckigen Villa in Florida. Nach der Scheidung entschied sie sich jedoch, ihr Leben in eine andere Richtung zu lenken und das Unternehmen zu verkaufen.

Die Villa, in der sie einst mit ihrem Ehemann lebte, kostete sie jährliche Unterhaltskosten von etwa 165 528,90 Euro (180.000) Dollar. Nun vermietet sie sie an Agenturen, die sich mit der Suche nach Unterkünften beschäftigen, für 22 976,38 Euro (25.000 Dollar) pro Monat.

Caitlin kaufte einen Van für 80 822,72 Euro (88.000 Dollar) und investierte weitere 93 743,61 Euro (102.000 Dollar) in seine Renovierung. Ihr Leben besteht jetzt nur noch aus Reisen durch die USA und dem Ausprobieren neuer Aktivitäten wie Wandern und Naturgenuss. Gleichzeitig arbeitet sie online als Life Coach.

„Das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. In meinem neuen Leben kann ich meine Abenteuer selbst wählen. Alles, was ich tue, tue ich, um meinem inneren Kind zu gefallen“, sagt Caitlin.

Sie gesteht, dass sie früher mehrmals im Jahr in teuren Urlaub gefahren ist. Das war nicht nachhaltig. „Jetzt gebe ich 20 bis 30 Dollar pro Tag aus und lebe das Leben, das ich immer leben wollte“, fügt sie hinzu.

Caitlin hat keine Pläne, ihr nomadisches Leben aufzugeben. Sie ist glücklich mit ihrer Entscheidung und bereut nichts.