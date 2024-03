Tunnelsperre wegen entlaufener Katze auf Autobahn (FOTO)

Ein kleiner Ausreißer auf vier Pfoten wollte offenbar die Tunnel der Stadt Linz erkunden und löste so ein unerwartetes Verkehrshindernis aus. Am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr wurde die A7 inmitten des Berufsverkehrs temporär zur Rettungszone für eine verirrte Katze im Tunnel Niedernhart. Alarmiert von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer, der die Katze sichtete, setzte sich umgehend die Rettungskette in Gang.

Asfinag-Mitarbeiter als Tierretter

Die professionellen Kräfte der Tierrettung Ebelsberg zeigten sich sofort kooperativ und informierten die Verkehrsleitzentrale der Asfinag. Die Asfinag unterbrach ohne Zögern den Verkehrsfluss, um das Leben des kleinen Tieres zu schützen. Die tierliebenden Verkehrstechniker Bernhard und Michael erwiesen sich als Retter in der Not. Mit bemerkenswerter Effizienz und einem beeindruckenden Einblick in die Bedürfnisse eines verängstigten Tieres, erreichten sie den Ort des Geschehens innerhalb von zwei Minuten. Geschickt gelang es ihnen, die Katze zu sichern, die ihr unfreiwilliges Abenteuer glücklicherweise ohne Schrammen überstand.

Besitzer erleichtert

Dank moderner Chip-Identifikation war es möglich, den Besitzer der abenteuerlustigen Vierbeinerin schnell aufzuspüren und so das Happy End zu besiegeln. Die Katze, deren Ausflug ihr sicherlich für künftige Streifzuge eine Lehre sein wird, konnte so wieder in die Arme ihres Besitzers zurückkehren.

Lesen Sie auch: Katze erspart Frau den teuren Schlüsseldienst und rettet sie (VIDEO) Die Katze einer TikTokerin, die sie in einem viralen Video liebevoll als ihren "Schlüsseldienst" bezeichnete, wurde zur Heldin des Tages.

Kärntner stirbt tragisch bei Katzenrettung Ein 55-jähriger Kärntner stirbt tragisch bei dem Versuch, eine junge Katze zu retten, die in einen Silo gefallen war.

Serbien: Katze wacht über 2 Monate über Grab ihres Herrchens Obwohl das Grab des Muftis mit Schnee bedeckt ist und klirrende Kälte herrscht, weicht seine Katze bereits acht Wochen nicht von seiner Seite.

Sympathiewelle

Die sozialen Medien spielten nach dem Vorfall verrückt und sparten nicht mit positiven Reaktionen und lobenden Worten für das handelnde Personal. Kommentare wie „So etwas zu lesen, erwärmt mein Herz“ (Nutzer in sozialen Medien) und „Die Helden von heute tragen Bart“ (Nutzer in sozialen Medien) zeigten, dass neben Effizienz und Sicherheit im Straßenverkehr auch Mitgefühl und Tierliebe ihren verdienten Platz finden. Ein Bild der geretteten Katze, unterlegt mit zahlreichen Herzen, ging viral und machte die tierfreundlichen Asfinag-Mitarbeiter zu den stillen Helden des Tages.