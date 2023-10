Kärntner stirbt tragisch bei Katzenrettung

In einem dramatischen Vorfall, der sich am Mittwochvormittag gegen 9 Uhr auf einem Bauernhof in Wolfsberg ereignete, verlor ein 55-jähriger Kärntner sein Leben. Der Mann versuchte, eine junge Katze zu retten, die in einen Silo gefallen war, doch das Schicksal hatte andere Pläne.

Der Mann, dessen Identität noch nicht bekannt gegeben wurde, stürzte bei dem Rettungsversuch selbst etwa sieben Meter in die Tiefe des Silos. Die Folgen des Sturzes waren so verheerend, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb. Dies bestätigte die Polizei in einer offiziellen Aussendung.

Die tragischen Ereignisse nahmen ihren Lauf, als die Altbäuerin, die dem Mann bei der Rettung helfen wollte, den leblosen Körper des Mannes im Silo entdeckte. Sie reagierte sofort und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Rettungsaktion, die sich daraufhin entfaltete, war enorm: Die Besatzung eines Notarzthubschraubers, zwei Freiwillige Feuerwehren und ein Kriseninterventionsteam waren vor Ort, um Hilfe zu leisten. Trotz ihrer Bemühungen konnten sie jedoch nichts mehr für den Mann tun.

