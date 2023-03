U-Bahnstation „Herrengasse“ wurde abgeschafft!

Heute ist Weltfrauentag und Wien feiert diesen Tag mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen. Die U3 hält in der „Frauengasse“ und nicht in der „Herrengasse“, es gibt Workshops und ein Konzert im Rathaus und es sind Demonstrationen geplant. Ziel ist es, auf die bestehende Ungleichheit zwischen den Geschlechtern hinzuweisen und für die Rechte von Frauen einzustehen.

„Sprache und Sichtbarkeit sind für uns wichtig, deshalb liefern wir an der U3 am Weltfrauentag eine Portion Aktionismus: Am 8. März wird die Herrengasse zur Frauengasse. Der Name einer Station orientiert sich immer an den umliegenden Straßen und Gassen oder wichtigen Orten in Wien. Die meisten Straßen sind neutral oder männlich benannt, deshalb gibt es auch im U-Bahnnetz der Wiener Linien keinen weiblich besetzten Stationsnamen. Das wollen wir zumindest für einen Tag ändern.“, so Wiener Linien gegenüber KOSMO.

(FOTO: Wiener Linien)

„Wir sind die Wienerinnen Linien„

„Wie auch im letzten Jahr, haben wir in der Woche des Weltfrauentags unsere Social Media Kanäle auf „Wienerinnen Linien“ umbenannt, um ein Zeichen für Frauen und Gleichberechtigung zu setzen.“, so Wiener Linien.