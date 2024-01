U3 fällt aus: Störung legt Wiener U-Bahn lahm

Eine unerwartete Stellwerkstörung hat am Mittwochmorgen den Betrieb der U-Bahn-Linie U3 in Wien erheblich beeinträchtigt. Die Störung, die zwischen den Stationen Volkstheater und Zieglergasse aufgetreten ist, zwang die Wiener Linien dazu, den U-Bahn-Verkehr auf diesem Abschnitt vorübergehend einzustellen.

Der Ausfall der U3 erstreckte sich gegen 7.40 Uhr bis 8.15 Uhr von Volkstheater bis Zieglergasse, und die Fahrgäste wurden darauf hingewiesen, dass die U-Bahnen der Linie U3 derzeit nur zwischen den Stationen Simmering und Herrengasse verkehren. Grund für die Störung ist eine Beeinträchtigung des Stellwerks, und zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht absehbar, wann der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden kann, so die Mitteilung der Wiener Linien.

(FOTO: Lesereporter)

Ausweichmöglichkeiten empfohlen

Um die Auswirkungen auf die Pendler zu minimieren, wurden alternative Routen und Verkehrsmittel empfohlen. Fahrgäste, die in Richtung Ottakring unterwegs sind, wurden gebeten, großräumig auf S-Bahn und alternative U-Bahnlinien sowie die Straßenbahnlinien 2, 9, 1, 18, 49, 71, 74A und 77A auszuweichen.

Wiener Linien nimmt Stellungnahme

Die Wiener Linien entschuldigen sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und bitten um das Verständnis der Fahrgäste. Gleichzeitig versicherten sie, mit Hochdruck an der Behebung der Stellwerkstörung zu arbeiten und die U3 so schnell wie möglich wieder in vollem Umfang in Betrieb zu nehmen.

Es wird empfohlen, die offiziellen Kanäle der Wiener Linien für aktuelle Informationen und Updates zu verfolgen, um mögliche Änderungen im Betriebsablauf zu erfahren.