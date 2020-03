U6: Betrunkene bespuckt Fahrgäste und löst Corona-Panik aus

Am Samstag gegen 18:30 vesetzte eine Frau Fahrgäste in einer Garnitur der Wiener U-Bahn-Linie U6 in der Josefstädter Straße in Panik, indem sie sich übergab und dabei schrie, sie sei auf COVID-19 positiv. Nach dem Übergeben spuckte sie und hustete anderen schockierten Fahrgästen ins Gesicht.

Laut „Krone“-Informationen schrie die Frau lauthals herum, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, und versetzte die anwesenden Fahrgäste damit in Panik. Es wurde sofort Alarm geschlagen und Polizei und Rettung informiert. Auch der Gesundheitsdienst der Stadt Wien rückte sofort an. Offenbar hatte sich die möglicherweise Betrunkene bereits am Bahnsteig in der Josefstädter Straße übergeben. Dennoch bestieg sie die U6, randalierte und spuckte und hustete um sich.

Die Exekutive nahm sie sofort fest und brachte sie in ein SPital. Obwohl sie behauptete, sie seit mit COVID-19 infiziert, stehe sie auf keiner Liste der positiv Getesteten. Der Erstverdacht habe sich laut Wiener-Linien-Sprecher Christoph Heshmatpour nicht bestätigt.

Die Wiener Linien veröffentlichten auf ihrer offiziellen Facebook-Seite, sie seien schockiert und verurteilen das Verhalten der Person, die anderen Fahrgästen in diesen schwierigen Tagen Angst gemacht hat. Außerdem richteten sie einen Appell an alle Mitbürger, in der aktuellen Situation besonders sorgsam mit den Informationen in den sozialen Medien oder Messenger-Gruppen umzugehen und keine Gerüchte zu verbreiten. In den sozialen Medien kursierte nämlich die Information, dass diese Frau positiv auf Coronavirus sei und andere Fahrgäste ansteckte.