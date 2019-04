Über Ostern: Cristiano Ronaldo und Georgina urlauben in Dubrovnik! (FOTOS+VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Unmittelbar im Anschluss an den 2:1-Sieg von Juventus gegen Fiorentina am Samstag reiste der 34-Jährige in das beliebte Touristenziel im Süden Kroatiens am Adriatischen Meer. Seine Freundin Georgina Rodríguez kam via Privatjet an und leistet dem Starkicker Gesellschaft.

Lesen Sie auch: IS-Anhänger: Kosovo holt 110 Menschen aus Syrien zurück Diese „sehr heikle und wichtige Operation“, wie sie der kosovarische Justizminister, Abelard Tahiri bezeichnete, wurde von den Vereinigten Staaten begrüßt.

Kroatischen Medienberichten zufolge soll sich das Promi-Paar zusammen mit Freunden derzeit immer noch in der Luxusunterkunft „Villa Šeherezada“ in Dubrovnik aufhalten, in der bereits Elizabeth Taylor, Jamie Foxx und Sophia Loren urlaubten.

Bereits am Sonntag postete Rodríguez auf Instagram ein Video von der Insel Lokrum. Ronaldo und seine bessere Hälfte aßen unter anderem im beliebten Restaurant „360“. Dort wurde ihnen eine große Ehre zuteil. Sie erhielten nämlich einen Service, der bislang nur dem Papst höchstpersönlich gebührte. So wurde das Paar Berichten zufolge direkt vor die Tür des Restaurants chauffiert.

Angela Merkel, Prinz Charles und andere politische Größen mussten bei ihren Besuchen stattdessen zu Fuß bis zum Restaurant spazieren. Umzingelt von Bodyguards konnte der Fußballstar direkt vom Auto ins Lokal marschieren.

Allem Anschein nach soll der 34-Jährige noch am Dienstag wieder nach Italien reisen. Ob er den Tipp, in Kroatien zu urlauben von seinem Juventus-Teamkollegen Mario Mandžukić oder doch von seinem Ex-Real Madrid-Kumpel, Luka Modrić erhalten hat, ist bislang nicht bekannt.

Auf der nächsten Seite könnt ihr Georginas Schnappschüsse auf Instagram und das Luxusdomizil des Paares sehen: