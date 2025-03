Überfall auf Trafik endet im Bordell

In Villach wurde eine Trafik nahe dem Landeskrankenhaus Opfer eines bewaffneten Überfalls, bei dem der Täter mit einem Fahrrad flüchtete. Die Polizei ermittelt weiter.

In Villach wurde am Mittag eine Trafik nahe dem Landeskrankenhaus Ziel eines bewaffneten Überfalls. Der Täter, der auf einem Fahrrad flüchtete, konnte durch Überwachungskameras und Zeugenaussagen schnell identifiziert werden. Es handelt sich um einen 35-jährigen Einheimischen, der durch eine markante Tätowierung auffällt.

Festnahme im Bordell

Am Abend desselben Tages wurde der Verdächtige in einem Bordell aufgespürt und festgenommen, wobei er noch einen Teil der gestohlenen Ware bei sich hatte. Die Polizei plant, den Mann am heutigen Donnerstag zu vernehmen.

