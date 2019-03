Überraschung: Đoković solidarisiert sich mit Venezuela (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Der beste Tennisspieler der Welt hat mit einer Botschaft das Volk von Venezuela überrascht.

Lesen Sie auch: So denkt Novak Đoković über Homosexuelle (VIDEO) Der derzeit beste Tennisspieler der Welt wurde zu diesem Thema bei der Presskonferenz vor seinem Spiel gegen Marin Čilić befragt.

Die Lage in Venezuela, wessen Regierung sich gerade im Krieg mit den USA befindet, hat sich gestern zusätzlich verschärft. Nachdem Angriff auf das Stromnetz des Landes kamen vier Personen ums Leben und mehr als 300 wurden während den Protesten verhaftet.

Đoković: „Mein Herz ist bei euch“

Auf den Wunsch von seinem venezualesischen Kollegen Daniel Wulff äußerte sich das serbische Tennis-Ass zu der aktuellen Lage in Venezuela. „Wie groß du bist, Venezuela! Ich liebe euch, mein Herz ist bei euch in diesen Augenblicken“, so Đoković im Video-Statement.

Das Video wurde sofort nach Erscheinen im öffentlich-rechtlichen TV-Sender ausgestrahlt. Auf den sozialen Netzwerken wird der serbische Tennisspieler wie ein Nationalheld gefeiert.

