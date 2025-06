Unbekannte entfernen Kanaldeckel – Mutter stürzt mit Baby in offenen Schacht

Eine Mutter und ihr sechs Monate altes Baby sind am Dienstag in Feldkirch in einen offenen Kanalschacht gestürzt. Wie die Polizei erst am Samstag bekannt gab, hatten Unbekannte zuvor den Kanaldeckel am örtlichen Skaterpark mutwillig entfernt. Bei dem Vorfall wurden sowohl die Frau als auch ihr Säugling verletzt.

Der Unfall ereignete sich, während die Mutter mit ihrem Baby, das sie in einem Tragegeschirr vor dem Körper trug, neben der Skaterbahn stand und eines ihrer anderen Kinder beim Skaten beobachtete. Da das Tragegeschirr ihre Sicht nach unten einschränkte, bemerkte sie den offenen Schacht nicht und trat mit einem Bein in die rund 90 Zentimeter tiefe Öffnung. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen an Knien und Ellenbogen zu, ihr kleiner Sohn erlitt eine leichte Kopfverletzung.

Polizei sucht Zeugen

Nach den bisherigen Ermittlungen der Stadtpolizei Feldkirch wurde der Kanaldeckel im Zeitraum zwischen Montag, 16. Juni, 16 Uhr, und Dienstag, 17. Juni, 15 Uhr vorsätzlich entfernt. Die Behörden bitten nun Personen, die in diesem Zeitfenster verdächtige Beobachtungen im Bereich der Skateanlage Feldkirch-Oberau gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer +43 (0)5522 304-1222 bei der Stadtpolizei zu melden.

Wie KOSMO aus Polizeikreisen erfuhr, handelt es sich bei dieser Art von Gefährdung um einen seltenen Vorfall in Feldkirch. In den vergangenen Jahren wurden in der Region keine vergleichbaren Fälle bekannt, weshalb die Ermittler von einer gezielten Gefährdung ausgehen. Nach diesem Unfall prüft die Stadtverwaltung nun verstärkte Sicherungsmaßnahmen an besonders frequentierten Standorten. Diskutiert werden sowohl erhöhte Kontrollen als auch technische Verriegelungen für Kanaldeckel, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.

📍 Ort des Geschehens