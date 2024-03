Unbekannter bedrohte Schulkinder mit Messer

Ein noch unbekannter Mann bedrohte mehrere Kinder auf ihrem Schulweg und versetzte damit eine ganze Stadt in Aufregung. Der Vorfall ereignete sich um 7.30 Uhr in der Freundsbergstraße, in Innsbruck, als die Kinder zur Schule unterwegs waren. Sie wurden von einem mysteriösen Fremden angesprochen, der Geld und Handys von ihnen forderte und dabei ein Messer zur Schau stellte.

Ein mutiger Junge reagierte geistesgegenwärtig: Er rief seine Mutter an, was den Täter in die Flucht schlug. Doch das war nicht das Ende des bedrohlichen Szenarios. Der Mann tauchte erneut auf und verfolgte eine 23-jährige Frau, die den Kindern zu Hilfe gekommen war. Erst als die junge Frau den Mut fand, ihren Verfolger lautstark anzuschreien, verschwand dieser erneut.

Fahndung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Täter, der wie folgt beschrieben wird: Er ist etwa 20 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank. Er hat helles Haar, einen sehr hellen Teint und trägt eine Brille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer dunklen Hose und einem dunklen Halstuch.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sich zu melden. Das Stadtpolizeikommando Innsbruck hat eine Hotline unter der Nummer 059133/75-3333 (Kriminalreferat) eingerichtet.

Lesen Sie auch: 13-Jähriger Räuber: Wegen Zigaretten bedrohte er Frau mit Messer Ein Jugendlicher überfiel eine Trafik und bedrohte die Angestellte mit einem Küchenmesser, um an Zigaretten zu kommen.

19-Jähriger bei Messer-Attacke auf Spielplatz getötet Am Montag kam es am frühen Abend zu einem Angriff auf einen jungen Mann auf einem Kinderspielplatz in Linz-Urfahr. Zwei Männer sollen die Flucht ergriffen

Beim Kinderturnier in Sarajevo wurden Belgrader angegriffen, sogar mit Messern Beim internationalen Fußballturnier für Kinder in Sarajevo ist am Samstag eine Gruppe

Das Erschreckende an diesem Vorfall ist die Tatsache, dass es sich in unmittelbarer Nähe einer Schule abspielte und Kinder bedroht wurden. Es ist ein Weckruf für alle Eltern und Erziehungsberechtigten, das Thema Sicherheit auf dem Schulweg ernst zu nehmen und mit ihren Kindern zu besprechen.

Die Polizei ermittelt derzeit intensiv in diesem Fall. Die Stadt Innsbruck und ihre Bürger hoffen auf eine schnelle Aufklärung, um die Sicherheit ihrer Kinder gewährleisten zu können.