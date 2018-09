19-Jähriger bei Messer-Attacke auf Spielplatz getötet

Am Montag kam es am frühen Abend zu einem Angriff auf einen jungen Mann auf einem Kinderspielplatz in Linz-Urfahr. Zwei Männer sollen die Flucht ergriffen haben.

Vor der tödlichen Messer-Attacke sollen sich das Opfer und die Tatverdächtigen heftig gestritten haben. Ort ihrer Auseinandersetzung war ein Kinderspielplatz in der Weberstraße. Der 19-Jährige wurde laut der Landespolizeidirektion Oberösterreich niedergeschlagen, mit Füßen getreten und letztlich mit einem Messer niedergestochen. Zwei Männer sollen nach dem Angriff die Flucht ergriffen haben.

Lesen Sie auch: Drama in Rudolfsheim: 29-jähriger Serbe ersticht eigenen Vater Die Polizei fand das Opfer (51) mit Stichwunden in einem Gemeindebau in der Grimmgasse vor. Der Tatverdächtige, der Sohn des Ermordeten, konnte kurz darauf dingfest gemacht werden.

Tatverdächtiger erst 16 Jahre alt

Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Polizei noch einen der mutmaßlichen Täter ausfindig machen. „In der Wohnung des 16-jährigen Asylwerbers konnte das zur Tat verwendete Messer sichergestellt werden“, war in der Polizei-Aussendung zu lesen.

Der junge Bursch wurde festgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.