„Und was machst du?“: Đoker wäscht Geschirr und stichelt gegen Ehefrau (VIDEO)

Jelena Đoković veröffentlichte ein Video ihres Mannes – des besten Tennisspielers der Welt, Novak Đoković, beim Abwaschen und begeisterte damit Fans weltweit.

„Novaks dritte Schicht. So meditiert Novak nach seinem Match bei den US Open. Er ist mein MVP in der Küche“, scherzte Jelena.

„Und was machst du?“

„Ich mache Überstunden, ich arbeite in der dritten Schicht, um etwas zu verdienen. Die Frage ist, was machst du?“, fragte Novak seine Frau im Scherz. – fragte der Tennisspieler scherzhaft seine Frau, worauf sie antwortete: „Ich filme, so wie jede gute Frau.“

Bald 21. Grand-Slam-Titel?

Novak Đoković spielt nach seinem Sieg gegen Jenson Brooksby morgen im Halbfinale gegen den Deutschen Alexander Zverev. Ein Sieg bei den diesjährigen US-Open würde ihm seinen 21. Grand-Slam-Titel einbringen.