Ungewöhnliche Omikron-Symptome bei Kindern: Arzt verrät, worauf Eltern achten müssen

Eltern wurden vor einem ungewöhnlichen Omikron-Symptom gewarnt, auf das sie bei ihren Kindern achten sollten.

Kleine Kinder scheinen Hautausschläge zu bekommen, wenn sie sich mit der neuen Variante infizieren, berichtete ein Londoner Arzt. Dr. David Lloyd, ein Allgemeinmediziner aus Nord-London, sagte, er habe gesehen, wie etwa 15 Prozent der Jugendlichen mit bestätigten Omikron-Fällen Flecken entwickelten. „Wir hatten schon immer eine kleine Kohorte von Patienten mit COVID, die komische Hautausschläge entwickelten, aber bis zu 15 Prozent der Omikron-Kinder bekommen einen ungewöhnlichen Hautausschlag“, sagte er.

Sie litten auch unter Müdigkeit, Kopfschmerzen und Appetitlosigkeit, was zu den häufigsten bisher bei Erwachsenen gemeldeten Symptome zu passen scheint. Der Gesundheitsexperte sagte gegenüber Sky News, dass der Unterschied in den Symptomen im Zusammenhang mit dem Hautausschlag „ziemlich wichtig“ sei.

Verdoppelung der Fälle

Der Arzt stellte auch fest, dass die Vermutung, dass sich die Fälle schnell verdoppeln würden, wahrscheinlich wahr ist. „Hoffen wir also, dass es nicht so tödlich ist wie Delta, und hoffen wir, dass wir es in den Griff bekommen. Aber es ist eine besorgniserregende Zeit“, so Dr. Lloyd.